Vandalismus «Ich finde solche Sachen sehr schlimm»: In Lengwil wurden am Bahnhof Scheiben zerschlagen Die Zahl von Vandalenakten in der Region Kreuzlingen mehrt sich. Lengwils Gemeindepräsident Ciril Schmidiger ist entsetzt. Riccardo Iannella 23.12.2020, 16.00 Uhr

In tausend Splitter zerfallen: Beide Glasscheiben am Wartehäuschen wurden zerschlagen. Bild: PD

Überschwemmte öffentliche Toiletten, abgebrochene Ortsmarkierungen im Wald und nun auch zwei kaputte Scheiben am Wartehäuschen. Vermehrt wurden in letzter Zeit verschiedene Gemeinden in der Region Opfer von Vandalismus. So kam es in der Nacht auf Montag sowie auch in der Nacht auf Dienstag zu zwei Vorfällen in Lengwil. Betroffen war zweimal derselbe Ort: das Wartehäuschen am Bahnhof. Die Vandalen haben in den beiden Nächten jeweils eine Glasscheibe auf der rechten und der linken Seiten zerschlagen.