Vandalismus «Es war für die Kinder eine Art zweites Daheim»: Unbekannte zünden Waldsofa der Waldspielgruppe Kreuzlingen an Am vergangenen Freitag brannte das Waldsofa der Waldspielgruppe Kreuzlingen. Die Kantonspolizei Thurgau geht von Brandstiftung aus. Rahel Haag 16.04.2021, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viel ist vom Waldsofa der Waldspielgruppe Kreuzlingen nach dem Brand nicht mehr übrig. Bild: PD

Am vergangenen Freitag um 23.15 Uhr ging bei der Kantonspolizei Thurgau der Notruf ein. Ein Passant meldete, dass das Waldsofa der Waldspielgruppe Kreuzlingen in der Nähe der Lengwiler Weiher brennt.

Er habe fast damit gerechnet, dass ihnen das einmal passieren würde, sagt Matthias Schmid, Leiter der Waldspielgruppe Kreuzlingen. Der Grund: Er stehe im regen Austausch mit anderen Waldspielgruppen. In diesem Zusammenhang sei Vandalismus immer wieder ein Thema.

«Das Ausmass der Zerstörung hat mich allerdings überrascht.»

Matthias Schmid, Leiter der Waldspielgruppe Kreuzlingen. Bild: PD/Manuel Garzi



Die Bilder zeigen: Gut die Hälfte des runden Waldsofas, das aus Ästen besteht, wurde offenbar abgebrochen, aufgestapelt und dann angezündet. Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei, sagt auf Anfrage: «Die Feuerwehr war rasch vor Ort und löschte den Brand.» Die Kantonspolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht von Brandstiftung aus, die Täterschaft ist unbekannt.

Auch die Pädagogische Hochschule nutzt das Waldsofa

Abgesehen von der Waldspielgruppe Kreuzlingen nutzt auch die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) das Waldsofa. «Der Lernort Wald und damit der Platz rund um das Waldsofa ist Teil unserer Aus- und Weiterbildungen», sagt Nicole Schwery, Leiterin Abteilung Natur, Mensch und Gesellschaft. Einerseits vermittle die PHTG an diesem Lernort Studierenden, wie sie in der Natur Unterricht gestalten können, andererseits biete deren Fachstelle Natur und Technik hier Walderlebnisse für Schulklassen an. Schwery sagt:

«Es hat wehgetan, als ich erfahren habe, was passiert ist.»

Nicole Schwery, Leiterin Abteilung Natur, Mensch und Gesellschaft. Bild: PD

Gemeinsam mit Matthias Schmid und freiwilligen Helfern hat sie das Waldsofa 2013 aufgebaut und seither gepflegt. In ihren Augen wurde durch den Brand einiges zerstört. «Nicht im materiellen Sinn, aber uns wurde ein wichtiger Lernort zerstört und für die Kinder der Waldspielgruppe war das Waldsofa eine Art zweites Daheim.»

Dieses zweite Daheim soll am kommenden Wochenende wiederaufgebaut werden. Schmid rechnet mit rund 40 Stunden Arbeit. «Aktuell sind noch Ferien, doch bereits am nächsten Donnerstag geht es mit der Waldspielgruppe wieder los», sagt Schmid. Und den Kindern wollten sie den Anblick des zerstörten Waldsofas ersparen. Sie sind zwischen drei und fünf Jahre alt.

So sah das Waldsofa vor dem Brand aus. Bild: PD

Waldspielgruppe ist minimalistisch eingerichtet

Bis anhin hätten sie mit Menschen, die das Waldsofa mitbenutzten, nie Probleme gehabt, sagen Schmid und Schwery. «Wir sind minimalistisch eingerichtet», sagt Schmid. Abgesehen vom Waldsofa gebe es keine weitere Infrastruktur, die zerstört werden könne. Nicht einmal eine Feuerstelle gibt es. Benötigtes Material transportierten sie jeweils in einer Tasche und nähmen es anschliessend wieder mit. «Das gilt auch für die Reste unseres Feuers», sagt Schmid. Sie würden jedes Mal zusammengefegt und nach Hause genommen.

«Wir hinterlassen keine Spuren.»

Dies unter anderem auch zum Schutz des Waldsofas. Aus demselben Grund will Schwery auch dessen genauen Standort nicht nennen. Sie sagt: «Wir hoffen, dass es sich bei dem Vorfall um eine einmalige Sache handelt.»