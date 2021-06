Rechnung von Uttwil mit 400'000 Franken im Plus

Prognose und Realität liegen 700'000 Franken auseinander. Statt eines Minus von knapp 300'000 Franken resultiert in der Rechnung der politischen Gemeinde ein Plus von rund 400'000 Franken. Gemeindepräsident Richard Stäheli hatte an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend aber nicht nur Grund zur Freude. Er musste Gemeindeschreiberin Aliye Gül und den langjährigen Zivilstandsbeamten Werner Schweizer verabschieden.

Marion Theler 02.06.2021, 16.40 Uhr