Uttwil «Die Gemeinde verpasst eine riesige Chance»: Überbauung auf dem Gelände des früher geplanten Luxusresorts ist durch einen Rechtsstreit blockiert Auf der ewigen Baustelle direkt am See könnte es endlich vorwärtsgehen. Die Besitzer haben mit der Honestus AG in Wattwil einen Käufer an der Hand, der Nägel mit Köpfen machen will. Das Problem ist die Baubewilligung. Markus Schoch 17.12.2020, 04.10 Uhr

Seit Jahren eine Baustelle: Das Gelände der ehemaligen Reederei in Uttwil. Bild: Reto Martin

Von den Plänen für ein Luxusresort an bester Lage direkt am See ist bloss eine Baugrube geblieben. Die LN Immo AG als Besitzern der Liegenschaft hat es in den letzten drei Jahren weder geschafft, die hochfliegenden Pläne zu verwirklichen, noch mit einer überarbeiteten Variante in die Gänge zu kommen. Dafür haben die Eigentümer jetzt immerhin einen Investor gefunden, der das ehemalige Reederei-Gelände übernehmen und bauen würde. Es ist die Honestus AG mit Sitz in Wattwil, die Liegenschaften im In- und Ausland erwirbt, hält, vermietet und veräussert.