Uttwil Es kann endlich vorwärts gehen beim geplanten Luxusresort: Die Baubewilligung erlaubt den Verkauf des Grundstückes an einen Investor Der Kanton macht den Weg frei für einen Neuanfang. Bereits im nächsten Monat soll die Honestus AG mit Sitz in Wattwil die Liegenschaft übernehmen und wie geplant mit Wohnungen überbauen. Markus Schoch 27.01.2021, 04.30 Uhr

Blick von oben über dem Campingplatz auf das ehemalige Reederei-Areal. Bild: Manuel Nagel

Das Departement für Bau und Umwelt (DBU) hat den Uttwiler Gemeinderat am letzten Freitag zurückgepfiffen. Gemeindepräsident Richard Stäheli ist trotzdem alles andere als unglücklich. «Ich bin sehr zufrieden und kann gut mit dem Entscheid leben.» Er gehe davon aus, dass es jetzt wie geplant vorwärts geht auf dem ehemaligen Gelände der Reederei Hanseatic Lloyd AG, wo die Zeit in den letzten drei Jahren stehen geblieben ist.

Gemeindepräsident Richard Stäheli. Bild: Donato Caspari

Zuletzt blockierte ein Rechtsstreit die Entwicklung. Die Gemeinde war im letzten August nicht bereit, der LN Immo AG als Besitzerin der Liegenschaft die Baubewilligung vom Oktober 2017 zu verlängern. Begründung: Auf der Baustelle sei nicht mehr gearbeitet worden, nachdem im Mai 2019 der Kran demontiert worden war. Die Arbeiten im Inneren des früheren Verwaltungsgebäudes hätten bloss dem Unterhalt gedient und würden deshalb nicht zählen, argumentierte die Gemeinde.

Der Kanton sagt: Baubewilligung kann verlängert werden

Die LN Immo AG war anderer Meinung und gelangt mit einem Rekurs ans DBU, das jetzt zu einer anderen Einschätzung der Sachlage kommt: Die Entfernung von Hohlböden und Lüftungskanälen sei als Umbaumassnahme zu werten, die unerlässlich für die Verwirklichung der Ausbaupläne sei. Der Verlängerung der Baubewilligung stehe deshalb nichts im Weg. In einer Mitteilung schreibt die Gemeinde:

«Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss dürfte unter diesen Umständen voraussichtlich nur noch Formsache sein.»

Wegen der Umbauarbeiten im bestehenden Gebäude kann die Baubewilligung verlängert werden. Bild: Reto Martin

Sehr erfreut über die Wende im Rechtsstreit zeigt sich auf Anfrage Anwalt Markus Neff, der sowohl im Auftrag der LN Immo AG als auch sämtlicher Pfandgläubiger wie der Mettler2Invest aus St.Gallen als Projektentwicklerin an den Kanton gelangt war. «Der Entscheid des DBU schafft Klarheit und öffnet die Tür zum Verkauf der Liegenschaft.» Die neuen Investoren seien der Gemeinde dankbar dafür, dass sie die nötigen Beschlüsse zügig fassen wolle.

Neuer Investor steht bereit

Auf der Baustelle soll es jetzt endlich und schnell vorwärts gehen, und zwar mit einem neuen Investor. Die Honestus AG mit Sitz in Wattwil will das Grundstück an bester Lage direkt am See übernehmen. Sie hatte den Erwerb an eine gültige Baubewilligung geknüpft, die jetzt vorliegt. Neff geht davon aus, dass die Parzelle bereits im Februar überschrieben wird. Es eilt, das Zeitfenster ist klein. Die Baubewilligung läuft im Juni dieses Jahres aus.

Visualisierung der geplanten Überbauung. Bild: PD

Entstehen soll eine Wohnüberbauung. Neben dem bestehenden schiffsförmigen Gebäude sind zwei neue, ebenfalls dreigeschossige Baukörper auf dem Areal vorgesehen.