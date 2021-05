Brigitte Kaufmann wird Präsidentin des Grossen Rates

Uttwil «Das geht auch mit kurzen Beinen»: Warum die bald höchste Thurgauerin nicht so schnell aufgibt Die hartnäckige Uttwiler FDP-Grossrätin Brigitte Kaufmann wird am 26. Mai zur Präsidentin gewählt. Im Interview verrät die 63-Jährige, wie sie sich in Männergremien behauptet und zwischen Debatten im Grossen Rat blitzschnell Energie tanken kann. Annina Flaig 25.05.2021, 05.00 Uhr

Die 63-jährige Uttwilerin Brigitte Kaufmann liebt den See und ist das ganze Jahr über fast täglich hier anzutreffen. Bild: Kevin Roth

Frau Kaufmann, sind Sie heute schon gerudert?

Nein, heute nicht, aber gestern. Nur Schwimmen ist im Moment nicht angesagt, es hat mir einfach zu viel Windchill. Man muss ja nicht übertreiben.

Im Sport sind Sie sehr ausdauernd. Kommt daher auch Ihre Durchsetzungskraft im Grossen Rat?

Brigitte Kaufmann ist seit 30 Jahren leidenschaftliche Ruderin. Bild: PD

Gut möglich, dass mein Sport auch meine politische Ausdauer positiv beeinflusst. Das Spezielle in meinem Fall ist ja, dass ich fürs Rudern eigentlich die falsche Statur habe. Ich bin zu klein und habe eher kurze Beine. Als ich vor 30 Jahren angefangen hatte, trainierte ich mit einem Haufen grosser, starker Männer. Ich war der absolute Exot. Es lohnte sich aber, am Anfang etwas durchzubeissen. Denn Rudern geht auch mit kurzen Beinen.

Beim Thurgauer Gewerbeverband, dessen politischen Kurs Sie jahrelang geprägt haben, ging es Ihnen ja offenbar ähnlich.

Ja genau, dort war ich vor 20 Jahren die erste Frau im Vorstand. Das war ich zuvor übrigens auch bei der FDP St.Gallen schon, wo ich Geschäftsführerin war.

Warum tun Sie sich das an?

(lacht) Ich habe mir nichts dabei gedacht. Schliesslich ist es eine unserer Errungenschaften, dass Männer und Frauen gemeinsam in Gremien zusammenarbeiten. Ausserdem bin ich mit vier Brüdern aufgewachsen. Ich kann mich durchsetzen, wenn ich das will.

Im Grossen Rat gelten Sie als hartnäckig. Gefällt Ihnen das?

Mir ist schon klar, dass ich eine anstrengende Fraktionskollegin bin. Ich versuche, immer bis zum Schluss zu überzeugen. Früher politisierte ich vielleicht sogar ab und zu ein bisschen zu heftig.

Brigitte Kaufmann während des Interviews. Bild: Kevin Roth

Sind Sie heute milder als vor sechs Jahren, als Sie Kantonsrätin geworden sind?

Ja, man wird ja älter. Unterdessen kann ich auch einmal aufs Maul sitzen.

Vor Abstimmungen geben Sie aber immer noch Vollgas. Da trifft man Sie morgens um 5 Uhr am Bahnhof, wo sie Flyer und Weggli verteilen.

Das gehört für mich dazu. Wer politisch tätig ist, muss aufpassen, dass er nicht in einer Blase lebt. Wenn man draussen auf der Strasse Menschen begegnet, entwickelt man ein Gespür dafür, wie die Stimmung ist.

Freuen sich da immer alle, Ihnen zu begegnen?

Natürlich nicht. Ich erlebte auch schon heftige Anfeindungen vor allem beim Thema Kernenergie. Da wurde ich einmal sogar von Gegnern verfolgt.

Die Uttwiler haben einen Wanderweg nach ihrer ehemaligen Gemeindepräsidentin benannt. Bild: Andrea Stalder

Was haben Sie da gemacht?

Ich ergriff die Flucht und habe mich unter einer Treppe versteckt, damit es nicht ausartet. Die körperliche Auseinandersetzung suche ich ja nicht. Die meisten sind frühmorgens aber erstaunlich gut gelaunt und freuen sich über das Weggli.

Ihre Agentur Kaufmann Kommunikation ist auf politische Öffentlichkeitsarbeit spezialisiert. Ist das Weggli ein Geheimtipp?

Irgendwie schon. Früher verschenkten wir Äpfel. Aber daran hatten vor allem die jungen Leute frühmorgens keine Freude. Letztlich geht es darum, zu erfahren, wie die Stimmung ist.

Was essen Sie selbst am Morgen?

Mir geht es vor allem um den Kaffee. Ohne den geht bei mir gar nichts. Weggli mag ich auch, vor allem mit einem Schoggistängeli dazu.

Essen Sie viel Schoggi?

Ja, es gibt Zeiten, da habe ich einen hohen Energiebedarf.

Etwa bei Sitzungen des Grossen Rats?

(lacht) Ja, manchmal bin ich dort unterzuckert und muss in der Pause Gegensteuer geben. Das gibt mir dann gleich neue Power.

Brigitte Kaufmann vor ihrer privaten Bibliothek in ihrem Wohnzimmer. Bild: Kevin Roth

#teamvonütchuntnüt, nennt Diana Gutjahr ihre gemeinsamen Standaktionen. Was haben Sie mit der SVP-Nationalrätin gemeinsam?

Wir fühlen beide gerne den Puls der Bevölkerung. Und wenn sie zur Türe reinkommt, dauert es 30 Sekunden, dann sind wir beide heftig am Politisieren.

Als Parlamentspräsidentin haben Sie ab Mittwoch einen anderen Job: Sie müssen die Sitzungen leiten und sich aus der politischen Diskussion zurücknehmen. Können Sie das?

Ja, ich kann mich unterordnen. Dieses Amt ist für mich eine Ehre. Damit erhalte ich eine Verantwortung, die ich sehr ernst nehme. Ich werde mein Bestes geben, damit unsere Sitzungen ordentlich über die Bühne gehen, und dafür sorgen, dass die anderen 129 Ratsmitglieder gute politische Debatten führen können.

Viele finden Politik einfach nur öde. Sie waren bisher Ihr halbes Leben lang politisch tätig. Führen Sie ein langweiliges Leben?

Das ist wohl Ansichtssache. Viele Leute unterschätzen, welchen Einfluss politische Beschlüsse auf ihr Leben haben. Jetzt, in der Pandemie, hat sich dies vielleicht etwas verändert. Plötzlich haben wir alle gespürt, was politische Entscheide für unser Leben bedeuten. Spannend ist ja nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem, wie es dazu kommt. In der Politik geht es darum, überzeugen zu können, seine Argumente zu schärfen. Man muss ständig begründen, warum man eine Haltung vertritt. Ich finde, das ist herausfordernd und spannend.

Laut Ihrem Fraktionspräsidenten Anders Stokholm gibt es zwei Gründe für die Nomination zur Grossratspräsidentin: Entweder die Erfahrung im Rat und im Ratsbüro oder das Amt ist Höhepunkt und Abschluss einer politischen Karriere. Was trifft bei Ihnen zu?

Ich denke, das Amt wäre auch für mich ein wunderbarer Abschluss meiner politischen Laufbahn. Ich bin der FDP-Fraktion sehr dankbar, dass sie mich zu dieser Kandidatur ermunterte. Alles Weitere sehen wir dann in einem Jahr.

Was sagen Sie zur Diskussion um die Nomination von Karin Bétrisey als Ihre Vizepräsidentin?

Meine Aufgabe ist es, die Wahl für das Vizepräsidium ordentlich durchzuführen. Darum nehme ich inhaltlich dazu keine Stellung.

Als Grossratspräsidentin nimmt man im Normalfall an zahlreichen Anlässen teil. Sind Sie eine Festnudel?

(lacht) Das Gegenteil ist wahr. Ich gehe aber gerne an Hauptversammlungen und andere öffentliche Veranstaltungen und Feiern, auch wenn ich jeweils sicher nicht die Letzte bin, die das Festzelt verlässt. Nicht für mich als Grossratspräsidentin, sondern für uns alle hoffe ich inständig, dass diese Anlässe bald wieder stattfinden können.

Zur Person Brigitte Kaufmann ist im Kanton Baselland und in Bern aufgewachsen. Nach einer KV-Lehre hat sie sich auf politische Public Relations (PR) spezialisiert und ihre eigene Firma Kaufmann Kommunikation gegründet. Sie war von 2001 bis 2015 Gemeindepräsidentin von Uttwil. Seit 2015 sitzt sie für die FDP, als Nachfolgerin von Hermann Hess, im Kantonsrat. Zusammen mit ihrem Mann Urs Kaufmann, der als Anwalt tätig ist, wohnt sie seit 30 Jahren in Uttwil. Die beiden haben einen 26-jährigen Sohn.