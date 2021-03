Urteil Nach Grossbrand bei Tobi Seeobst in Egnach: Jugendliche wegen fahrlässiger Verursachung des Brandes verurteilt Im März 2018 kam es in Egnach zu einem Grossbrand. Das Bezirksgericht hielt nun drei Jugendliche der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst für schuldig und bestrafte sie mit einer Erziehungsstrafe. Gegen einen vierten Jugendlichen hatte die Jugendanwaltschaft das Strafverfahren eingestellt. 10.03.2021, 10.54 Uhr

Im März 2018 brannte es lichterloh bei Tobi Seeobst in Egnach.

Bild: Fabienne Engbers

(pd/lim) Am besagten Abend kletterten vier Jugendliche, damals im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, auf die aufgestapelten Kunststoffpaloxen. Dort wurden zwei Kerzen angezündet. Beim Verlassen des Stapels liessen die Jugendlichen die beiden Kerzen brennen. Dadurch entstand schliesslich der Brand mit hohem Sachschaden, wie es in einer Medienmitteilung des Bezirksgerichts Arbon heisst.

Die Jugendanwaltschaft stellte das Strafverfahren gegen einen Jugendlichen ein und bestrafte die anderen drei mit Strafbefehlen wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst mit einer Erziehungsstrafe. Gegen diese Strafbefehle erhoben die Jugendlichen Einsprache, weshalb sich das Bezirksgericht Arbon mit der Sache zu befassen hatte. An der nicht öffentlichen Hauptverhandlung anfangs März 2021 beantragten die Verteidiger der Jugendlichen laut Mitteilung einen Freispruch, die Jugendanwaltschaft weiterhin einen Schuldspruch.

Für das Gericht ist klar: Kerzen waren die Brandursache

Das Bezirksgericht Arbon hielt es für erwiesen, dass die brennenden Kerzen die Brandursache waren. Alle drei Jugendlichen hätten den Entschluss zum Anzünden der Kerzen mitgetragen. Sie seien gemeinsam um die Kerzen herumgestanden und hätten sie angezündet, so die Beurteilung des Gerichts. Sie hätten gemeinsam gehandelt und seien daher auch gemeinsam dafür verantwortlich, dass die Kerzen beim Verlassen des Stapels nicht gelöscht worden seien. Es sei nicht relevant, wer welche Kerze angezündet und welche Kerze letztlich den Brand verursacht habe. Alle hätten gewusst, dass sie die brennenden Kerzen unbeaufsichtigt zurückliessen.

SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) SCHWEIZ OBSTHALLE BRAND (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Egnach - Grossbrand Mosterei Tobi am Tag danach Aufräumarbeiten Feuerwehr immer noch vor Ort Industriehalle brennt nach Brand komplett nieder (Bild: Ralph Ribi) Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Trudi Krieg Bild: Manuel Nagel Bild: Ralph Ribi Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Ralph Ribi Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Manuel Nagel Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi

Bei allen drei Jugendlichen sei davon auszugehen, dass sie den Taterfolg (Brennen der Paloxen mit Übergreifen auf weitere Objekte) in den wesentlichen Zügen hätten voraussehen können. Ihnen sei auch bekannt gewesen, dass brennende Kerzen nicht unbeaufsichtigt stehen gelassen werden sollten.

Das Bezirksgericht verurteilte sie daher wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst zu einer zu vollziehenden persönlichen Arbeitsleistung zugunsten des Gemeinwesens. Die Zivilforderungen der Geschädigten verwies das Gericht auf den Zivilweg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.