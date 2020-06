Interview Ursprünglich rechnete er an der ETH: Hans Ulrich Hug, evangelischer Pfarrer in Roggwil, wird nach 20 Jahren pensioniert Nach 20 Jahren geht Ulrich Hug in Pension. An Pfingsten hat er seinen letzten Gottesdienst gehalten. Der 65-Jährige sagt, auch in den Gottesdiensten habe man ab und an gelacht. Nur nicht systematisch. Hedy Züger 02.06.2020, 04.30 Uhr

Hans Ulrich Hug mit seiner Gattin Iris im neuen Zuhause in Amriswil. Bild: Hedy Züger

Zwanzig Jahre im Pfarramt Roggwil, und ein Virus legt den Abschied lahm. Hilft es, dass Sie als angesehener Seelsorger nach der Pensionierung zu Stellvertretungen erwartet werden?

Hans Ulrich Hug: Mein letzter Gottesdienst an Pfingsten konnte Gott sei Dank stattfinden, auch die verschobene Konfirmation werde ich noch begleiten. Die Stellvertretungen sind seit Langem vereinbart – nein, durch die Hintertüre fühle ich mich nicht verabschiedet.

Was zog Sie 2000 nach Roggwil – das schöne Dorf, ein fleissiges Team, anstehende Bauaufgaben?

Nach meiner Pfarrtätigkeit in Güttingen interessierte ich mich als Dekan für die grössere Gemeinde im selben Dekanat. Als ich Roggwil kennenlernte, stimmte es auch für uns als Familie.

Im Fokus beim Blick zurück?

Die Innenrenovation der Kirche erlebte ich als spannende Aufgabe, ich entschied gerne mit, wie der Raum zu nutzen sei.

Gab es genügend Engagierte?

Ich erlebte viele treue Mitglieder der Gemeinde, die sich jahrelang einsetzten. Auch die Mitwirkung meiner Frau war für mich immer sehr wertvoll.

Wie empfanden Sie das ökumenische Zusammenspiel?

Als spannendes Puzzle. Wir arbeiten in Roggwil mit drei katholischen Kirchgemeinden zusammen, so erlebte ich mehrere katholische Kollegen. Wir erteilen an der Oberstufe ökumenischen Religionsunterricht, auch von daher verbreiterte sich die Zusammenarbeit.

Gab es besondere Events?

Zwanzig Jahre sind eine lange Wanderung mit Tälern und Höhen. Höhepunkt soll ja immer der gegenwärtige Tag sein und der Mensch, der mir gerade gegenüber steht. Besonders in Erinnerung ist mir die Einweihung unseres Kirchgemeindehauses. Bei Dorffesten oder Jubiläen gab es oft ökumenische Gottesdienste. Da traf ich auch auf Leute, die sonst nicht in der Kirche sind. Solche Anlässe sind jeweils eine Herausforderung für den Prediger. Auch einzelne Stunden im Religionsunterricht bekamen eine besondere Bedeutung, dann nämlich, wenn es in den Köpfen richtig ratterte.

Sie wollten immer Pfarrer werden?

Theologie war mein Zweitstudium, nachdem ich an der ETH in Mathematik abgeschlossen hatte. Vor Jahren nutzte das eine Klasse, die zuerst «Reli», dann eine Matheprüfung hatte, ich half ihr auf die Spur.

Jemand sagte kürzlich: «Zwingli müsste man heiligsprechen...».

Wenn schon, dann sollte man vom Volk Gottes als den Heiligen reden.

Welchen Reformator hätten Sie gerne vor sich?

Das wäre schon Zwingli, und das Thema seine religiöse und politische Ader.

War Lachen in der Predigt möglich?

Ab und zu schon, nur nicht systematisch.

Zur Person Hans Ulrich Hug war während rund zwanzig Jahren Pfarrer in der evangelischen Kirchgemeinde Roggwil. Der 65-Jährige hat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) Mathematik studiert, bevor er an der Universität Basel ein Theologiestudium absolvierte. Aufgewachsen ist er im Tausend-Seelen-Dorf Ramsen im Kanton Schaffhausen. Hug lebt seit Kurzem in Amriswil, zusammen mit seiner Frau Iris. Das Ehepaar hat eine erwachsene Tochter. (hz)