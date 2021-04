Unzufrieden Regierung bestätigt möglichen Umzug des Polizeipostens in Weinfelden – Damit sind nicht alle glücklich Die beiden Kantonsparlamentarier Max Vögeli und Pascal Schmid wollten vom Regierungsrat wissen, wie es mit dem Polizeiposten an der Pestalozzistrasse weitergeht. Mit der Antwort sind sie nicht zufrieden. Mario Testa 28.04.2021, 11.30 Uhr

Max Vögeli und Pascal Schmid möchten, dass der Polizeiposten im Weinfelder Zentrum bleibt. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 10. März 2021)

«Bürgernahe Polizei – auch bei den Polizeiposten?» Unter diesem Titel haben die beiden Kantonsräte Max Vögeli und Pascal Schmid am 10. März eine Einfache Anfrage an den Thurgauer Regierungsrat gerichtet. Sie wollten primär erfahren, ob an den Gerüchten, dass der Polizeiposten ins Industriequartier verlegt werde, etwas dran sei. Nun haben sie Antworten auf ihre Fragen erhalten, besonders jene auf die Fragen eins und vier interessierten die Fragesteller.