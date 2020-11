«Unüberbrückbare Differenzen»: Im Märstetter Gemeinderat gibt es keine Gesprächsbereitschaft mehr Die Interpartei Märstetten wollte bei den Streitigkeiten im Märstetter Gemeinderat vermitteln. Doch die Gräben sind zu tief. Dass die Eskalationen zunehmen zeigt ein zweiter Rücktritt aus der Exekutive innerhalb von nur drei Monaten. Sabrina Bächi 10.11.2020, 05.20 Uhr

Im Märstetter Gemeindehaus eskaliert die Situation zusehends. Eine Mediation wurde von der Exekutive abgelehnt. Bild: Andrea Stalder (9. Oktober 2018)

Unüberbrückbare Differenzen. Das gibt Beat Keck als Grund an, weshalb er nach knapp eineinhalb Jahren aus dem Märstetter Gemeinderat zurücktritt. Per sofort. «Die Arbeit als Gemeinderat war sehr interessant und ich habe das Amt sehr gerne ausgeführt», sagt Keck auf Nachfrage.

Allerdings seien die zwischenmenschlichen Probleme mit der Gemeindepräsidentin zu gross gewesen, als dass er noch hätte weiterarbeiten können. Und: die vor ein paar Wochen angekündigte Mediation, welche der Gemeinderat auf Anraten der Interpartei hin durchführen wollte, findet doch nicht statt. Keck sagt:

Beat Keck, zurückgetretener Gemeinderat, Märstetten. Bild: Mario Testa

«Das wäre für mich noch der letzte Weg gewesen, die Sache zu retten.»

Aber die Gemeindepräsidentin, Susanne Vaccari-Ruch, habe dies nicht mehr gewollt, sagt Keck.

Die Interpartei Märstetten versucht seit Monaten zwischen den Gemeinderäten zu vermitteln. Sie ist nun am Ende mit ihrem Latein. «Wir wollten vermitteln, das hat leider gar nicht geklappt», sagt Sepp Rüegg, Präsident der Interpartei. «Wir haben einen Mediator und ein Gespräch am Runden Tisch vorgeschlagen, dazu kam es nicht.»

Die Eskalation hat zugenommen

Die Fronten scheinen verhärtet. «Der zweite Rücktritt in so kurzer Zeit zeigt, dass die Eskalation zugenommen hat», sagt Rüegg. Der Gemeinderat müsse nun selbständig einen Weg aus der Misere finden. Warum genau es nicht funktioniert in der Exekutive, sei auch ihm nicht bekannt.

Führungsstil der Präsidentin und die Art und Weise, wie Geschäfte erledigt werden seien Punkte, die man hört, meint Rüegg. Als Interpartei habe man einfach helfen wollen, «aber ich habe mittlerweile das Gefühl, wir versuchten etwas zu machen, dass schliesslich niemand wollte», sagt er.

Überraschend für ihn sei, dass vor allem die Jungen und Frischgewählten den Rücktritt geben. Und Aktionen wie etwa das Flugblatt (siehe Kasten) seien dann auch eher ein negativer Störfaktor und trügen nicht zur Besserung der Situation bei.

Streitigkeiten verhindern ordentliche Arbeit der Exekutive

So sieht das auch Ueli Fisch. Der GLP-Kantonsrat ist ebenfalls Mitglied der Interpartei und hatte das Flugblatt auf Twitter veröffentlicht. Er sagt: «Hätten wir das Öffentlichkeitsgesetz schon, dann könnten wir nun in den Protokollen nachsehen.» Es liege nun an jedem einzelnen Gemeinderat, ob er willens ist, die Machtkämpfe beiseite zu legen und sich für die Gemeinde einzusetzen.

Ueli Fisch, Mitglied der Interpartei Märstetten. Bild: Urs Bucher

«Es ist ein harter Weg.»

Denn die Streitigkeiten seien längst auf einer persönlichen Ebene angekommen. «Wichtige Sachgeschäfte können nicht mehr erledigt werden, weil der Streit das verhindert.» Das Flugblatt sei der Todesstoss für eine Mediation oder vernünftige Gespräche gewesen.

Susanne Vaccari-Ruch, Gemeindepräsidentin Märstetten. Bild: Mario Testa

«Das Flugblatt hat der Mediation das Genick gebrochen.»

Das bestätigt Susanne Vaccari-Ruch. Die Gemeindepräsidentin sagt, sie spüre auch einen Vertrauensverlust der Bevölkerung gegenüber den Gemeinderäten, die das Flugblatt verfasst haben.

Vertrauensverlust in der Bevölkerung

Beim zurückgetretenen Beat Keck sagt sie, war das auch einer der Gründe. «Weil man das Vertrauen in ihn nicht mehr hatte, ist die Erledigung eines Sachgeschäftes aus seinem Ressort an mich übertragen worden.»

Für sie selbst hat das Flugblatt das Fass zum Überlaufen gebracht. «Die vielschichtigen Probleme kann man weder mit einem runden Tisch noch einer erneuten Mediation aus der Welt schaffen.»