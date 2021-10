Kanti Kreuzlingen zu Besuch im Bundeshaus

Unterricht Zu Besuch im Bundeshaus: Kanti Kreuzlingen fühlt den Politikern auf den Zahn Am 30. September stand der Unterricht an der Kantonsschule Kreuzlingen wegen der Politik still: Statt mit Unterricht nach Stundenplan beschäftigten sich die Klassen an einem Thementag mit Politik und Gesellschaft. 04.10.2021, 12.05 Uhr

Gruppe Zweitklässler an der Bundeshausführung. Bild: PD

(red) Alle ersten Klassen beschäftigten sich unter dem Motto «Politik verstehen» mit den politischen Strukturen der Schweiz. Dabei stand neben intellektuellen Aufgaben vor allem die kreative Arbeit im Vordergrund: Bekannte politische Bewegungen wurden erforscht und die eigene Position in aktuellen Fragen diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten zu ihren Herzensthemen passende Kampagnenmaterialien, die bald in allen Gängen sichtbar waren.

Bei den Nationalräten

«Politik erleben» lautete die Losung für die zweiten Klassen. Sie führte die Schülerinnen und Schüler auf eine Exkursion nach Bern. Bei dieser Gelegenheit konnten Sie sich persönlich mit den Thurgauer Parlamentariern Edith Graf-Litscher (SP) und Kurt Egger (Grüne) treffen und austauschen.

Zweitklässler beim Treffen mit Edith Graf-Litscher (SP). Bild: PD

Politik im Schulalltag

Für die dritten Klassen hiess die Aufgabe «Politik gestalten»: In einer Schülersession samt vorheriger Kommissionsarbeit erlebten sie hautnah, wie neue Gesetze entstehen. Dabei ging es um handfeste Themen des schulpolitischen Alltags, welche auch die Schüler vorschlagen konnten. Die vom Schülerparlament verabschiedeten Forderungen, etwa zur Prüfungsverteilung im Semester oder zum Sinn von Hausaufgaben, wurden am Ende Rektor Marcello Indino übergeben. Gut möglich also, dass die Schülerforderungen den Alltag noch beeinflussen werden.

Erstklässler bringen in den Gängen der KSK ihre Kampagnenmaterialien an. Bild: PD

Workshops mit den Jungparteien

Die vierten Klassen arbeiteten am Vormittag mit den Thurgauer Jungparteien in Workshops zusammen und erstellten Forderungskataloge zu aktuellen politischen Themen wie Coronamassnahmen, Littering, politische Bildung oder Demokratie für alle. Am Nachmittag erlebten die Klassen mehrere Hearings mit jeweils zwei Vertreterinnen und Vertretern aus Parteien des Grossen Rats und konnten den Politikerinnen und Politikern mit ihren am Vormittag erarbeiteten Forderungen «auf den Zahn fühlen».

4. Klasse beim Hearing mit Corinna Pasche-Strasser (Mitte) und Jost Rüegg (Grüne). Bild: PD

Kantonsräte im Klassenzimmer

Sowohl die Delegationen der Jungparteien als auch die erfahrenen Grossrätinnen und -räte zeigten sich im Anschluss erfreut über das Engagement und die Diskussionsfreude der Schülerinnen und Schüler. «Ich finde es schade, dass es in meiner Schulzeit keinen ähnlichen Tag gegeben hat», meinte ein Jungpolitiker zusammenfassend. Dieser Aussage wurde beim Pausenkaffee zugestimmt – für einmal parteiübergreifend.