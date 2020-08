«Uns unterstützt man nicht, wir sind nicht relevant»: Der Amriswiler Kleinzirkus Rodolfo kämpft ums Überleben – einmal mehr Der Kleinzirkus Rodolfo aus Amriswil muss womöglich schon bald schliessen. Die Coronapandemie ist aber nicht der einzige Grund, der den Besitzern Rosmarie und Rudolf Langjahr Sorge bereitet. Sheila Eggmann 20.08.2020, 04.30 Uhr

Die Schausteller haben auch Grund zur Freude: Rudolf Langjahr zeigt das neu erlangte STS-Pferdelabel. Bild: Donato Caspari

Trüffel ist ein schlaues Schwein. Ständig sucht er sich neue Schlupflöcher in seinem weitläufigen Gehege. Er bricht aus, um an die Äpfel zu gelangen, die auf der nahe liegenden Weide mittlerweile so reif sind, dass sie auf den Boden fallen.