In Uttwil wüten nun noch mehr Vandalen

Unordnung und Zerstörung «Offenbar haben die Anzeigen nichts gebracht»: In Uttwil wüten noch mehr Vandalen – jetzt sind sogar Kinder gefährdet Jugendliche treiben des Nachts im Dorf ihr Unwesen. Sie machen nicht nur Krach, indem sie etwa mit Töfflis umherrasen, sondern lassen auch Scherben auf dem Spielplatz liegen. Die Gemeinde will zusammen mit der Polizei nun rigoros durchgreifen. Tanja von Arx 28.08.2021, 05.30 Uhr

Zerschlagene Scheibe am Gemeindehaus: Die Reparatur kostete rund 5000 Franken. Bild: PD

Es ist noch viel schlimmer geworden. Ganz zum Bedauern der Gemeinde. In Uttwil haben sich die Vandalenakte gehäuft, die schon vor einem Jahr zu gleich drei Anzeigen gegen Unbekannt führten. Wie einer Mitteilung zu entnehmen ist, haben Jugendliche zu später Stunde Unrat und Glasscherben auf dem Spielplatz, den Uferanlagen und an anderen Plätzen hinterlassen, was «für sehr erhebliche und zunehmende Unordnung sowie Gefährdung anderer» gesorgt hätte. Indem sie «mit Motor-Zweirädern herumbrettern» würden, störten sie «ohne Rücksicht auf die Nachtruhe» die Anwohnerinnen und Anwohner. Auch Privatfahrzeuge seien beschädigt worden.

Richard Stäheli, Gemeindepräsident von Uttwil. Bild: Donato Caspari

Auf Anfrage sagt Gemeindepräsident Richard Stäheli zu den Vorkommnissen:

«Leider steigert es sich immer.»

Bei der Gemeindeverwaltung seien in den letzten Monaten mehrere Meldungen von Bürgern eingegangen, vor allem zu Nachtruhestörungen. «Offenbar haben die Anzeigen nichts gebracht.» Man erachte die Situation als sehr unangenehm. «Der Gemeinderat will die Vorkommnisse unbedingt aufarbeiten und bereinigen.» Der Sicherheitsdienst sei im Einsatz, aber man prüfe auch sonst, was man tun könne. Rechtlich gesehen ist indes die Polizei die zuständige Instanz.

«Wir können nicht hexen.»

Mit den entsprechenden Polizeibeamten habe man jetzt eine Aussprache für Mitte September vereinbart.

Hohe Kosten sind die Folgen

Im Februar 2020 hatten Unbekannte mutwillig mehrere Abfalleimer zerstört. Teils rissen sie diese gar aus, zertraten sie und warfen sie in den Dorfbach. Zudem wurden auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle zwei Kandelaber beschädigt. Auch die Glasscheibe an der Fassade des Gemeindehauses und das Glas am Anzeigekasten beim Steg wurden zerschlagen.

Zerschlagene Scheibe an der Fassade des Gemeindehauses. Bild: PD

Mit unschönen Folgen: Allein die Reparatur der Scheibe am Gemeindehaus belief sich auf rund 5000 Franken. Schliesslich kam es vermehrt zu Littering der gröberen Art: Jemand warf Eier ans Gemeindehaus und Flaschen ans Werkhofgebäude.