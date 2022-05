Unmut Ex-Stadtrat kritisiert Amriswiler Stadtrat: «Das will ich so nicht stehen lassen» Ex-Stadtrat Urs Fischer kritisiert den Amriswiler FDP-Stadtrat Richard Hungerbühler für dessen Aussage, im Kinderhaus Floh ausgemistet zu haben. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 04.05.2022, 04.30 Uhr

Das Kinderhaus Floh liegt am Biberacherweg beim Radolfzeller Park. Der Neubau kostete 3,5 Millionen Franken und wurde im Frühling 2014 eingeweiht. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, August 2021)

Als Urs Fischer am letzten Samstag die «Thurgauer Zeitung» aufschlug, ärgerte er sich. So sehr, dass er in die Tasten haute und einen Leserbrief schrieb.

Urs Fischer ist kein unbeschriebenes Blatt in Amriswil. Der Unternehmer sass elf Jahre lang im Stadtrat. Sogar etwas länger als jener Mann, der den Unmut Fischers auf sich zog. Der nicht wieder kandidierende Stadtrat Richard Hungerbühler, wie Fischer auch für die FDP in der Exekutive, bezeichnete im Gespräch mit der TZ seinen Start als turbulent, weil er im Kinderhaus Floh «ausmisten» musste. Doch nun sei Ruhe eingekehrt, das «Floh» habe eine Warteliste und sei in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Teil Amriswils geworden.

Urs Fischer anlässlich einer VEranstaltung im Pentorama. Bild: Manuel Nagel

«Diese Aussagen kann und will ich so nicht stehen lassen. Sie entbehren jeder Grundlage und sind grundfalsch», sagt Urs Fischer, der eine lange Vergangenheit mit dem «Floh» hat. Bereits Mitte der 1980er-Jahre kam der Oberaacher als Vertreter des Industrievereins in die Betriebskommission des Kinderhauses und schied erst 2015 aus dieser wieder aus.

Im Jahr 1954 gegründet Das Kinderhaus Floh wurde im Jahr 1954 gegründet. Zur Trägerschaft «Verein Kinderhaus Floh» gehören die politische Gemeinde, deren Vertretung aus dem Stadtrat das Präsidium innehat, die Volksschulgemeinde, die evangelische sowie katholische Kirchgemeinde, der Industrieverein sowie der Gewerbeverein aus Amriswil, und auch der gemeinnützige Frauenverein. Deren Vertretungen bilden mit der Leitung des Kinderhauses die Betriebskommission des «Floh», das im Frühling 2014 in den 3,5-Millionen-Neubau beim Radolfzeller Park einzog. (man) www.kinderhausfloh.ch

Damals übernahm auch Richard Hungerbühler von seinem Vorgänger Dean Kradolfer das Ressort «Kinder, Jugend und Familien» – und verbunden damit auch das Präsidium des «Floh». Zwischen dem neuen Stadtrat und der damaligen Leiterin des Kinderhauses gab es Spannungen. Als Folge davon nahm die Frau ein Jahr später, nach fast 16 Jahren im «Floh», ihren Hut.

Die Leiterin habe «Grosses geleistet» bei der Planung der Details und der Gestaltung des Neubaus, sagt Fischer. Er und Kradolfer waren die treibenden Kräfte des 3,5 Millionen teuren Baus. Das «Floh» sei bestens geführt und voll ausgelastet gewesen. Kleinere Unstimmigkeiten beim Personal seien jedem Unternehmer bekannt und müssten mit dem nötigen Fingerspitzengefühl gelöst werden. Genau dieses spricht Fischer in diesem Fall Hungerbühler ab.

Als Verantwortlicher durfte er nur mit der Leitung reden

Dieser entgegnet auf diesen Vorwurf, dass die Kommunikation von Beginn weg schwierig gewesen sei. So habe er etwa nur mit der Leiterin und deren Stellvertretung sprechen dürfen, nicht aber mit den anderen Mitarbeiterinnen. Selbst die Stellvertretung sei von der Leiterin in viele Bereiche nicht eingeweiht worden, was dann insbesondere nach deren Abgang für Schwierigkeiten gesorgt habe.

Ein weiterer Kritikpunkt Urs Fischers ist, dass der «spezielle Führungsstil» Hungerbühlers zu diversen Personalfluktuationen geführt habe. «Eine dieser Ausmistaktionen endete vor Gericht und kostete die Stadt rund 70'000 Franken», sagt Fischer.

Richard Hungerbühler sitzt noch bis nächstes Jahr im Amriswiler Stadtrat. Bild: Manuel Nagel

Hungerbühler sagt, er habe nur mit zwei Wechseln zu tun gehabt – nebst der Leiterin noch mit einer Erzieherin:

«Mit dieser Erzieherin waren wir viel zu lieb, hätten mit ihr, die noch unter der alten Leiterin eingestellt wurde und tätig war, mehr Härte zeigen müssen.»

So habe die im September 2016 neu gekommene und jetzige Leiterin der Erzieherin trotz gravierender Vorfälle bis November noch eine Chance geben wollen. Die Frau, die in der Zwischenzeit schwanger geworden war, habe diese jedoch nicht genutzt.

«Grenzen überschritten» Eine Erzieherin des «Floh» wurde im November 2016 fristlos entlassen, weil sie «diverse Grenzen überschritten» habe. So habe sie unerlaubt Fotos von Kindern gemacht, deren Zmittag gegessen oder sie nach einem Haarschnitt als «Jugos» bezeichnet. Trotz Abmahnung habe sich das Verhalten der Frau nicht gebessert. Weil jedoch die Erzieherin zum Zeitpunkt der Kündigung schwanger war, was die neue Leiterin des «Floh» nicht wusste, stützten sowohl das Bezirks- wie auch das Obergericht die Lohn- und sämtliche anderen Forderungen der Frau. Dieser Fall kostete die Stadt Amriswil letztlich knapp 75'000 Franken. (man)

Ebenso ärgert sich Urs Fischer, dass es nun so aussehe, dass das Kinderhaus früher keinen guten Ruf gehabt hätte. «Das ‹Floh› hatte immer einen guten Ruf, und es gab immer eine Warteliste. Aus diesem Grund wurde ja auch der Neubau von Dean Kradolfer und mir angestrebt und vom gesamten Stadtrat unterstützt», sagt er. Nach nahezu 30-jähriger Tätigkeit im Vereinsvorstand und als Projektverantwortlicher des Neubaus wisse er, von was er spreche.

Keine Kritik an Urs Fischer oder an Dean Kradolfer

Hungerbühler beteuert, seine Aussage, das «Floh» sei früher einfach da gewesen und habe funktioniert, sei keine Kritik an Vorgänger Dean Kradolfer und auch nicht an Urs Fischer, deren grosse Verdienste für das Kinderhaus er zweifelsohne anerkenne. Fakt sei hingegen, dass gerade etwa die Beziehung zu anderen Institutionen wie etwa der Schule sich mit der neuen Leitung merklich gebessert hätten. Diese nun reibungslos funktionierende Zusammenarbeit sei ihm auch von diversen Seiten bestätigt worden. Das habe er gemeint mit der Aussage, das «Floh» sei in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt geworden.

Urs Fischer ist jedoch der Meinung, die ehemalige Leiterin habe das Kinderhaus und ihr Team bestens und zum Wohl der ihr anvertrauten Kinder geführt. Dafür spreche, dass sie beinahe 16 Jahre lang das Kinderhaus geleitet habe. Er hoffe, so Fischer, dass es die Nachfolge Hungerbühlers im Stadtrat als verantwortliche Person für das Kinderhaus Floh nicht gleich mache wie dieser, sondern besser.

Doch Richard Hungerbühler ist überzeugt, dass er damals richtig gehandelt und sich der damit verbundene Kurswechsel ausbezahlt habe, auch wenn er in seiner Anfangszeit schwierige Entscheidungen treffen musste. «Aber das ist ja schliesslich auch die Aufgabe eines Stadtrates.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen