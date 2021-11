Unihockey Der Thurgauer Nils Conrad spielt seine zweite WM und sagt: «Der Titelgewinn ist für uns Schweizer nicht unrealistisch» Nils Conrad, Captain des NLA-Klubs Rychenberg Winterthur, steht im Schweizer Aufgebot für die Unihockey-Weltmeisterschaft in Finnland. Das Turnier beginnt am 3. Dezember. Einen Tag später greifen auch der 27-jährige Weinfelder und seine Teamkollegen ins Geschehen ein. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.10 Uhr

Nils Conrad (rechts) beim NLA-Klub Rychenberg Winterthur, wo er mit seinem Bruder Levin (links) spielt. Bild: Markus Aeschimann (15. November 2019)

Unihockey-WM ist, wenn Schweden oder Finnland die Goldmedaille gewinnt. Zwölf Weltmeisterschaften haben stattgefunden, achtmal hat Schweden triumphiert, viermal Finnland. Die Schweiz erreichte elfmal den Halbfinal, jedoch nur einmal den Final. Diesen verlor sie 1998 gegen Schweden 3:10. Danach haben die Schweizer sieben Bronzemedaillen gewonnen, zuletzt 2018 an der bislang letzten WM in Prag.

In Prag zum ersten Mal dabei war der Weinfelder Nils Conrad. Der 27-Jährige, dessen Karriere bei Floorball Thurgau begann, steht seit 2015 im NLA-Klub Rychenberg Winterthur unter Vertrag. Nur zu gut erinnert er sich an den dramatischen Halbfinal gegen Schweden, den die Schweizer äusserst unglücklich im Penaltyschiessen verloren:

«So nahe an einem Sieg gegen Schweden waren wir an einer WM noch nie. Es war eine der bittersten Niederlagen in der Geschichte des Schweizer Unihockeys.»

Anderseits sei es grossartig gewesen, am folgenden Tag vor über 16000 Fans das Spiel um Bronze gegen Gastgeber Tschechien zu gewinnen. «Ich schaue die Medaille immer wieder gerne an», sagt Conrad.

Ein geborener Leader und zuverlässiger Skorer

Der Thurgauer bekam im Halbfinal und im Spiel um Platz drei mehr Einsatzzeit, als er sich erhofft hatte. Er hatte zwar im Juni 2015 sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben, war aber längere Zeit keine feste Grösse. Nun ist Nils Conrad für seine zweite WM gesetzt. «Ich habe mich in den vergangenen Jahren als Spieler weiterentwickelt, weil ich im Klub schon in jungen Jahren viel Verantwortung erhalten habe», nennt er einen der Gründe. Er ist seit 2017 Captain von Rychenberg und ein geborener Leader. Dazu sind sein Spielverständnis und seine offensiven Qualitäten für einen Verteidiger überdurchschnittlich. In der NLA realisiert er fast 0,9 Punkte pro Spiel, in der Nationalmannschaft mehr als 0,6.

34 Länderspiele hat Conrad absolviert. Sein Ehrgeiz ist gross, gleich wie jener aller anderen Nationalspieler sowie des Stabs um Nationaltrainer David Jansson. Das Ziel für die WM in Helsinki: die erste Goldmedaille. «Wenn wir unser Potenzial abrufen, ist dies nicht unrealistisch», sagt Conrad, der es als einziger Rychenberg-Spieler ins Schweizer WM-Kader geschafft hat. Der Zusammenhalt im Team sei sehr stark und es gebe einen positiven Drive. Conrad sagt:

«Falsche Demut ist nicht angebracht.»

Den letzten Schliff erhält die Equipe derzeit im Trainingslager in Valencia.

Nils Conrad spielte bereits mit der Schweizer Nachwuchs-Auswahl, bevor er ins A-Nationalteam berufen wurde. Bild: Markus Wolf

Weiterhin sind Schweden und Finnland zu favorisieren. «Sie haben ein viel grösseres Reservoir an Spielern», sagt Conrad. Das Niveau der NLA sei hingegen nicht wesentlich tiefer als jenes der obersten Ligen in diesen Ländern. Es sei darum im Gegensatz zu anderen Sportarten wie Fussball und Handball für das Leistungsniveau des Schweizer Nationalteams nicht sonderlich relevant, wie viele Spieler im Ausland engagiert seien. Von den 20 Aufgebotenen sind vier in Schweden aktiv, der Rest in der Schweiz.

Zu 60 Prozent bei Stadler Rail angestellt

In der NLA gibt es keine Schweizer Profispieler. «Reich wird man als Profi in Schweden auch nicht», weiss Conrad aus eigener Erfahrung. 2014/15 spielte er ein Jahr in Örebro in der zweitobersten Spielklasse und jobbte nebenbei. Seit dem Abschluss seines BWL-Studiums an der ZHAW in Winterthur vor einem Jahr arbeitet der immer noch in Weinfelden wohnhafte Thurgauer 60 Prozent bei Stadler Rail in Bussnang. Sein Arbeitgeber hat Verständnis für den Spitzensport. Dennoch muss Conrad für die WM einen Teil seiner Ferien und unbezahlten Urlaub nehmen. Seine Planung ist ausgerichtet auf die Phase bis zur übernächsten WM im November 2022 in Zürich und Winterthur. Dementsprechend befindet er sich in Gesprächen mit seinem Klub über die Verlängerung des Ende Saison 2021/22 auslaufenden Vertrags.

In der gleichen Situation ist sein vier Jahre jüngerer Bruder Levin, ebenfalls Verteidiger. Er hat 2019 von Thurgau zu Rychenberg gewechselt. Ein Länderspiel mit der A-Nationalmannschaft hat Levin noch nicht absolviert, er ist aber Teil des U23-Nationalteams – und laut Nils der Talentiertere.

Bei Rychenberg ein Projekt am Laufen

Was die sportlichen Ambitionen mit dem Klub betrifft, ergeht es den Brüdern ähnlich wie der Schweiz an der WM. Von 38 Meistertiteln haben Berner Klubs 18 und Bündner Klubs 17 geholt. Rychenberg war nie Meister und befindet sich aktuell im Mittelfeld der NLA. Der Meistertitel erscheint noch nicht realistisch. Nils Conrad ist Rychenberg trotz verschiedener Angebote treu geblieben. «Das hat mit der Nähe zu Studien-, Arbeits- und Wohnort zu tun, aber auch mit der professionellen Führung des Klubs», sagt der 27-Jährige und fügt an:

«Ich erachte es als spannendes Projekt, hier ein beständig erfolgreicheres Team aufzubauen.»

Seine grösste Vision allerdings: Gemeinsam mit Levin an der Heim-WM 2022 auflaufen, am liebsten zur Verteidigung des WM-Titels.

Die Schweiz spielt in der WM-Vorrunde gegen Norwegen (4. Dezember), Tschechien (5. Dezember) und Deutschland (6. Dezember). Mehr Informationen zum Turnier gibt es unter: www.wfchelsinki2020.fi.