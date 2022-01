Unihockey Aufstiegsmodus verhindert ein grandioses Finale mit Floorball Thurgau Floorball Thurgau ist Erster in der NLB, verliert aber das hochklassige Spitzenspiel gegen Verfolger Basel Regio im Penaltyschiessen. Nach dem Cup-Aus im Achtelfinal ist es schon die zweite Niederlage in dieser Saison gegen den grossen Widersacher. Fast schon bedauerlich: Aufgrund des Modus' kommen sich die beiden Ligadominatoren im Aufstiegskampf nicht mehr in den Weg. Matthias Hafen 18.01.2022, 04.25 Uhr

Thurgaus Iiro Lankinen (rechts, im Cup-Achtelfinal gegen Basels Mike Gerber) scheiterte im Penaltyschiessen zwei Mal. Mario Gaccioli (Weinfelden, 12. November 2021)

Drei Runden vor Abschluss der Qualifikation führen die Unihockeyaner von Floorball Thurgau die NLB-Tabelle mit drei Punkten Vorsprung an. Das Schlussprogramm der Ostschweizer lässt eigentlich keine Zweifel offen, dass sie von Platz eins aus ins Playoff steigen werden. Auf Thurgau warten bis Ende Januar noch der Tabellenletzte March-Höfe Altendorf (daheim), das sechstplatzierte Eggiwil (auswärts) sowie der Tabellenneunte Fribourg (daheim).

In einer Saison, in der Thurgau in bislang 19 Spielen nur viermal als Verlierer vom Feld ging (davon zweimal nach Verlängerung respektive Penaltyschiessen), muss der Dreipunktevorsprung bis ins Ziel reichen. Der Punktequotient der Mannschaft ist so gut, dass der Leader auch nicht mehr vom Thron verdrängt werden könnte, wenn er coronabedingt nun keine Partie mehr austragen dürfte und Verfolger Basel Regio seine letzten Partien alle gewinnen würde.

Die Führung wechselt mehrmals im Spitzenkampf

Dennoch kann sich Floorball Thurgau, das vehement den Aufstieg in die NLA anstrebt, nicht ausruhen. Das hat das vergangene Wochenende gezeigt. Einen Tag nach dem überzeugenden 7:2-Heimerfolg gegen Davos-Klosters verlor das Team von Trainer Jukka Ruotsalainen am Sonntag bei Verfolger Basel Regio 5:6 nach Penaltyschiessen. Der mit Spannung erwartete NLB-Spitzenkampf hielt, was er versprach. Dreimal glich Thurgau das Skore vor gut 200 Zuschauenden aus, ehe die Ostschweizer im Schlussdrittel selber eine 5:4-Führung verspielten. Die hochklassige Begegnung gipfelte im Penaltyschiessen, das die Basler gewannen.

Nur allzu gerne würde man sehen, wie die beiden NLB-Spitzenteams den Aufsteiger unter sich ausmachen. Doch der Modus im Unihockey sieht einen anderen Endgegner für Thurgau vor. Ein Triumph im Playoff-Halbfinal genügt, um die Auf-/Abstiegs-Barrage gegen einen der zwei Playout-Verlierer aus der NLA zu bestreiten. Es wird also keinen Playoff-Final in der NLB ausgetragen. Aus diesem Grund darf sich der Qualifikationssieger auch schon NLB-Meister nennen.

Basel Regio und Thurgau werden also eher gemeinsam aufsteigen, als dass sie sich im Weg stehen werden. Denn Basel kann nicht mehr auf Rang vier zurückfallen. Eine erneute Direktbegegnung im NLB-Playoff ist damit ausgeschlossen. Rivalen bleiben die zwei Topteams dennoch. Denn der Meistertitel ist trotz Vorteil für Thurgau noch nicht vergeben.

Ein begehrter 1.-Liga-Spieler als Verstärkung Mit Arbnor Papaj geht neu ein Spieler der Rheintal Gators für den NLB-Klub Floorball Thurgau auf Punktejagd. Der coronabedingte Unterbruch in der 1. Liga ermöglichte es Thurgau und Papaj, sich in gemeinsamen Trainings näher kennenzulernen und schliesslich entstand mit dem Transfer von Papaj eine Win-Win-Situation. Der Stürmer wurde seit geraumer Zeit von diversen Nationalliga-Teams beobachtet und immer wieder auf ein mögliches Engagement in einer höheren Liga angesprochen. Floorball Thurgau schätzt sich nach eigenen Angaben glücklich, dass der Rheintaler nun im Dress der Thurgauer den Schritt wagt. Papaj hatte in den vergangenen, vollständig gespielten 1.-Liga-Saisons jeweils 50 und mehr Punkte für Rheintal erzielt. (red)