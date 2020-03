Unia Kreuzlingen-Steckborn wählt einen neuen Präsidenten Am Freitagabend hat die Unia Ortsgruppe Kreuzlingen Francesco De Tann zu ihrem neuen Gewerkschaftspräsidenten gewählt. Stefan Böker 01.03.2020, 18.43 Uhr

Der neue und der scheidende Präsident: Francesco De Tann übernimmt von Paul Müller das Präsidium der örtlichen Gewerkschaft. (Bild: Stefan Böker)

Spaghetti-Plausch, Traktanden und dann Lotto-Match: So sah am Freitagabend das Programm der Unia-Hauptversammlung der Ortsgruppe Steckborn-Kreuzlingen aus. Die Gewerkschafter nahmen alle Wahlen einstimmig an. Neuer Präsident ist der bisherige Vize Francesco De Tann, ihm zur Seite steht neu Christoph Bühler. De Tann ist altgedienter Gewerkschafter.