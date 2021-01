Unfall Ein Pferd kam am Donnerstag in Salmsach bei einem Zusammenstoss mit einem Zug ums Leben: Überreste des Tieres lagen noch am Sonntag auf den Gleisen Die Teile waren ein gefundenes Fressen für Greifvögel. Für einige wurden sie jedoch zur Todesfalle. Markus Schoch 17.01.2021, 19.07 Uhr

Ein toter Vogel liegt bei Fehlwies auf den Gleisen. Bild: Annina Flaig (17. Januar 2021)

Die Geschichte ist Dorfgespräch und tönt unglaublich. Und trotzdem ist sie wahr. Die Polizei kann sie bestätigen. Am Donnerstagabend um etwa 17.30 Uhr war eine Reiterin mit ihrem Pferd an der Longe unterwegs. Ein lauter Knall, möglicherweise von einem unter der schweren Schneelast brechenden Astes eines Baumes, schreckte das Tier auf. Es riss sich los und rannte zurück Richtung Stall. Dabei geriet es beim Weiler Fehlwies an der Grenze zu Amriswil auf die Bahngleise, wo es von einem Thurbozug erfasst wurde. Die Wucht des Triebwagens riss das Ross in Stücke. Der Bahnverkehr war wegen des Unfalls für kurze Zeit unterbrochen.

Blut im Schnee bei den Gleisen. Bild: Annina Flaig (17. Januar 2021)

Die Polizei sei vor Ort gewesen und habe die Pferdebesitzerin befragt, sagt Andy Theler vom Mediendienst der Kantonspolizei Thurgau. Für die Räumung der Unfallstelle hätten sie wie in solchen Fällen üblich die SBB aufgeboten. Doch die Bundesbahnen sind der Aufforderung nicht nachgekommen. Oder sie haben die Arbeit nur zum Teil erledigt. Jedenfalls lagen noch Tage Überreste des toten Pferdes auf den Gleisen. Für Greifvögel waren sie ein gefundenes Fressen. Doch einige seien am Sonntag ums Leben gekommen, als sie sich auf der Bahnstrecke den Bauch gefüllt hätten und dabei von einem Zug überrascht worden seien, sagt Andy Theler von der Kantonspolizei. Entsprechende Gerüchte machten am Sonntag in Salmsach die Runde und sorgten für viel Unverständnis.

Haben die SBB schlicht vergessen zu räumen?

Warum die SBB die Überreste liegen gelassen hat, lässt sich nicht sagen. Bei der Medienstelle der Bundesbahnen war am Sonntag keine Antwort auf diese Frage zu erhalten. Die zuständigen Stellen seien erst am Montag erreichbar. Auch die Regionalbahn Thurbo konnte nicht weiter helfen. Sie hätten wie üblich in solchen Fällen sofort eine Meldung an die SBB-Betriebszentrale gemacht, sagt Werner Fritschi, der Bereichsleiter Markt. «Bei den weiteren Schritte ist dann Thurbo nicht mehr involviert.»

Über der Unfallstelle kreisten auch am Sonntag Vögel. Bild: Annina Flaig (17. Januar 2021)

Die Kantonspolizei war bis am Sonntag davon ausgegangen, dass vom toten Pferd nichts in Fehlwies liegen geblieben ist. Erst durch die Anfrage der Thurgauer Zeitung, der Meldung über tote Greifvögel und den darauf folgenden umfangreichen Abklärungen stellte sie fest, das noch Handlungsbedarf besteht. «Wir haben die SBB nochmals auf die Dringlichkeit der Angelegenheit hingewiesen», sagt Theler.

Möglicherweise ist das tote Pferd einfach im allgemeinen Schneechaos untergegangen. Der Bahnverkehr kam vielerorts zum Erliegen. Die Bundesbahnen rechnen auch noch in den nächsten Tagen mit Einschränkungen des Betriebes. Am Montag wollen sie jedoch den Vorfällen in Salmsach nachgehen.