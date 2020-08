Uneinigkeit in Weinfelden: Wie ein illegaler Zebrastreifen, ein Kissen und zu schnelle Autos für Unmut sorgen Weinfelden und der Kanton Thurgau sind sich uneins, wie der Verkehr an der Magdenaustrasse geregelt werden soll. Sabrina Bächi 22.08.2020, 04.10 Uhr

Der Fussgängerstreifen an der Magdenaustrasse wird neu markiert – obwohl er nicht zulässig ist. Bild: Andrea Stalder

«Ich finde, es ist ein Gewurstel», sagt Brigitta Hartmann. Die Grüne-Kantonsrätin wohnt an der Magdenaustrasse und hat sich beim Kanton Thurgau und der Stadt Weinfelden über die dortige Verkehrssituation beschwert.

Denn in der Quartierstrasse gilt Tempo 30. Sie beobachte aber fast täglich brenzlige Situationen rund um den Fussgängerstreifen an der verengten Stelle unterhalb ihres Wohnhauses.

Zwei Massnahmen der Stadt

Die Stadt will nun an der Magdenaustrasse mit vorerst zwei Massnahmen die Situation erneut überprüfen. Zum einen soll die Tempomessung der Stadt, ein sogenannter Speedy, aufgestellt werden. Und zum anderen will die Stadt alle Markierungen auffrischen.

Das betrifft auch den Fussgängerstreifen beim Schwärzeweg, den zahlreiche Schülerinnen und Schüler täglich queren. Das Problem dort ist allerdings, dass der Streifen nicht rechtens ist. Bereits 2017 hat das der Kanton bei einer Überprüfung festgestellt. Andreas Gsell, Ressortleiter für Verkehrsanordnungen beim Kantonalen Tiefbauamt, sagt:

«Der Streifen ist dort nicht zulässig.»

Dies wurde der Stadt mitgeteilt. Die erforderliche Sichtweite wird nicht erreicht und die geringe Anzahl Fahrzeuge und Fussgänger würden einen Streifen an dieser Stelle auch nicht rechtfertigen. Zudem sei in einer Tempo 30 Zone ein Zebrastreifen unzulässig, ausgenommen bei Schulen und Heimen ist ein Streifen als Ausnahme möglich, sagt Gsell.

Kanton empfiehlt der Stadt ein Kissen zu bauen

Gemäss den neusten Normen benötige es rund 3000 Autos pro Stunde und 100 Querungen in den fünf Spitzenstunden, damit ein Streifen bewilligt werden könne. «Wir vom Kanton mussten auch schon einige Streifen demarkieren», sagt Gsell. Die Schwierigkeit sei, dass noch in den Köpfen ist, eine Markierung für Fussgänger bringe immer mehr Sicherheit. Gsell sagt weiter:

«Im Gegenteil, es kann zu gefährlichen Situationen führen, wenn sich die Fussgänger eben in falscher Sicherheit wähnen und der Autofahrer die Fussgänger zu spät sieht.»

Im Falle Magdenaustrasse empfiehlt Gsell bauliche Massnahmen, wie etwa ein sogenanntes Berliner Kissen «Das ist eine Schwelle, die in der Mitte der Strasse hoch und an den Seiten für die Velofahrer abgeflacht ist», sagt Andreas Gsell. Das reduziere das Tempo und bringe Sicherheit.

«Ich warte die Ergebnisse ab»

Silvan Frischknecht. Leiter Amt für Sicherheit Weinfelden. (Bild: Mario Testa)

Doch auch das sieht Silvan Frischknecht vom städtischen Amt für Sicherheit der Stadt kritisch. «Für Velofahrer, die von oben her mit hohem Tempo kommen, ist auch ein Berliner Kissen gefährlich.»

Gleichwohl prüfe die Stadt alle Alternativen, auch ein Berliner Kissen, um die Situation für alle so sicher wie möglich zu gestalten.

Am Thema dranbleiben

Brigitta Hartmann, Kantonsrätin Grüne. pd

Brigitta Hartmann zeigt sich mit den Bemühungen der Stadt so halb zufrieden. «Ich werde an diesem Thema in jedem Fall dranbleiben», betont sie. Auch habe sie einige Anwohner ins Boot holen können, denen es ebenfalls um die Sicherheit für Fussgänger – insbesondere Schüler – gehe.

Sie warte nun auch die Ergebnisse der Speedy-Messungen ab und schaue dann weiter. Wie sie sagt, habe die Stadt vor ein paar Jahren schon einmal versucht, Massnahmen zur Verkehrsberuhigung zu bauen. Diese seien aber wegen einer Einsprache nicht zustande gekommen.

Nur laut und keinen Nutzen

Diese Einsprache hat Alfred Wechsler, ebenfalls Anwohner an der Magdenaustrasse, getätigt. «Die Stadt wollte mit Bsetzisteinen die Strasse verbauen, das wäre nur laut geworden und gebracht hätte es gar nichts», sagt Wechsler.

Er ist der Meinung, dass die Autofahrer anständig fahren und keine baulichen Massnahmen nötig seien. «Es drängt sich nicht auf, im Gegenteil, eine Schwelle wäre nur gefährlich für die Velofahrer, von denen es sowieso mehr hat als Autofahrer», sagt er.