Umzug Kanton spricht ein Machtwort – Imbiss muss weg vom Bommer Weiher Nach Weihnachten hat Peter Wirth während mehrerer Wochen Glühwein und Speisen verkauft am Bommer Weiher. Nun steht er mit seinem Imbisswagen jedoch wieder vor dem eigenen Restaurant – beim Weiher bleiben durfte er nicht. Mario Testa 14.03.2021, 16.55 Uhr

Peter Wirth hat seinen Imbiss-Wagen nun vor seinem Restaurant Sonnenhof in Siegershausen aufgestellt. Bild: Mario Testa

Gemütlich um den Bommer Weiher spazieren und zum Schluss Hände und Kehle mit einem Glühwein aufwärmen. Das konnten die Passanten von Weihnachten bis im Februar. Peter Wirth, der Sonnenhof-Wirt aus Siegersauen hatte seinen Imbisswagen beim Weiher installiert. «Die Leute waren hell begeistert, gerade in der kalten Zeit. Ich habe viele Komplimente erhalten. Sogar aus Konstanz kamen Leute», sagt Wirth.

Doch Mitte Februar war der Imbisswagen plötzlich weg. Nicht freiwillig, wie Wirth sagt. «Ich bekam einen Anruf von der Gemeinde, da hiess es, ich dürfe meinen Imbisswagen am Bommer Weiher nicht mehr betreiben.» Den genauen Grund kenne er nicht, nur dass die Weisung angeblich vom Kanton kam.

«Vielleicht hat mich ein Neider angeschwärzt, ich weiss es nicht. Aber es spielt keine Rolle, wenn der Kanton befiehlt, folge ich.»

Er wäre gerne am Weiher geblieben mit seinem Imbisswagen, bis er sein Restaurant Sonnenhof in Siegershausen wieder öffnen darf. Aber nun hat er den Imbisswagen halt vor das Restaurant gestellt, um weiterhin etwas Umsatz zu machen. «Ich bin positiv überrascht, wie viele Leute vorbei kommen. Es sind nicht mehr so viele, wie am Weiher aber doch einige.»

Take-away ohne Bewilligung

Die Gemeindeschreiberin von Kemmental erklärt auf Anfrage, weshalb die Gemeinde Wirths Imbiss nicht mehr duldete am Bommer Weiher. «Den Imbisswagen hat er auf eigene Initiative aufgestellt. Er hat weder bei uns noch beim Kanton eine Bewilligung für den Take-away eingeholt», sagt Katharina Grünig. «Wir haben am 9. Februar einen Anruf von der kantonalen Coronahotline erhalten mit dem Hinweis, dass zu viele Leute beim Imbisswagen stehen. Gleichentags hat auch noch das Forstamt angerufen und gesagt, es fehle eine Bewilligung.»

Deshalb habe die Gemeinde aktiv werden müssen. Peter Wirth gibt zu, dass er keine Bewilligung eingeholt hat für den Take-away. «Seit über 20 Jahren habe ich meinen Wagen jeweils am Bommer Weiher, wenn dieser gefroren ist. Da hab ich auch nie eine Bewilligung eingeholt – und es gab nie Probleme. Weshalb sollte nun plötzlich etwas anders gelten?»

Darauf angesprochen sagt Gemeindeschreiberin Katharina Grünig: «Für ein paar Tage, wenn die Weiher gefroren sind, sagt niemand etwas. Aber wenn der Wagen wochen- und monatelang dort stehen soll, geht das natürlich nicht.» Die Gemeinde kommt Wirth und allen anderen Betreibern von Take-aways derzeit aber entgegen. Sie wirbt auf der Website und im Mitteilungsblatt jeweils für die Angebote und erwähnt die Standorte.