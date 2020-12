Grosse Züglete für die Kleinen: Die Spielgruppe Märstetten ist in ihrer Scheune angekommen

Indoor- und Waldspielgruppe

Zurzeit besuchen 34 Kinder aus Märstetten, Ottoberg und Amlikon-Bissegg die Spielgruppe. Angeboten werden an einem Morgen eine Indoor-Spielgruppe und an zwei Morgen eine Waldspielgruppe. Geleitet wird die Spielgruppe von Sibylle Lehmann und Andrea Schenk, Waldbegleiterin ist Magdalena Belz. Der Vorstand setzt sich momentan zusammen aus Tanya Pfiffner (Präsidentin), Amanda Schmid und Michaela Meresi. Neu wird Fabiana Griesemer an der nächsten GV vorgeschlagen. Sie hat den Vorstand bereits im Vorfeld tatkräftig unterstützt.