Umweltpreis für Ersatzneubau: Der Egnacher Gemeinderat zeichnet Pasqual Stüdle für sein energieeffizientes Haus aus. Stüdle kommt selbst aus der Energiebranche und hat sich einen kleinen Traum erfüllt. Miguel Lo Bartolo 13.12.2019, 17.20 Uhr

Die Gemeinde Egnach übergibt den diesjährigen Umweltpreis an die Familie Stüdle. (Bilder: Donato Caspari)

Die Parzelle an der Kehlhofstrasse 15 befand sich laut Gemeinderat in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Pasqual Stüdle, der jetzt mit Frau und Kindern dort wohnt, scheute keine Mühen, die Liegenschaft aus energetischer Sicht aufzuwerten. Das Haus weist insgesamt eine Energiebilanz auf, die in der näheren Umgebung seinesgleichen sucht. «Das Prunkstück ist die Fotovoltaikanlage auf dem Dach», sagt Stüdle.