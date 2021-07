Christina von Dreien tritt im Arboner Planet One auf

Umstrittene Figur Es geht um Ausserirdische und ein Menschenexperiment: Weshalb Esoterik-Star Christina von Dreien ihre Livesendungen in Arbon produziert Die 20-jährige Christina von Dreien aus dem Toggenburg gilt als die erfolgreichste Esoterikerin im Land. Ihre Events finden ausschliesslich im Arboner Vegan-Restaurant Planet One statt, allerdings ohne Publikum. Der Geschäftsführer des Restaurants will weder Gegner noch Anhänger des umstrittenen Stars sein. Annina Flaig 09.07.2021, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christina von Dreien bei ihrem Auftritt im «Planet One». Screenshot: Youtube

Fast eine halbe Million Menschen haben sich die Videos aus Arbon angeschaut. Zumindest diejenigen Ausschnitte, die auf Youtube verfügbar sind. Esoterik-Star Christina von Dreien bezeichnet sie als «Love-Streams». Produziert werden sie als Livewebinare im Restaurant Planet One mitten in der Arboner Altstadt.

Wer live mit dabei sein will, bezahlt 45 Franken. Insgesamt vier solche Events, die ausschliesslich online stattfinden, hat die 20-Jährige seit Anfang Jahr hier aufgenommen. Am Montag folgt der nächste – die Teilnahme ist diesmal kostenlos und das Interesse entsprechend gross: Rund 3500 Teilnehmer haben sich angemeldet.

Das Restaurant Planet One befindet sich an der Schlossgasse in Arbon. Bild: Annina Flaig

Thomas Boll, der umtriebige Geschäftsführer und Initiator des Restaurants, sagt:

Thomas Boll, Geschäftsführer des Lokals Planet One in Arbon. Bild: Annina Flaig

«Es ist eindrücklich, dass sie so viele Menschen erreicht.»

Boll sieht sein Lokal auch als Streaming-Event-Restaurant. Der 46-Jährige ist, nebst all seinen anderen Aktivitäten, Coach im Bereich Online-Business. Sein Ziel sei es, Menschen eine Bühne «zur grossen Welt» zu geben und ihnen zu helfen, ihre Botschaften zu verbreiten.

Sie denke nicht, dass wir Menschen allein unser Bewusstsein halten, sagt von Dreien.

«Wir haben ja auch Unterstützung von der geistigen Welt – und von Ausserirdischen.»

Während von Dreien im «Planet One» auf dem Sofa sitzt und über Übersinnliches spricht, steht Thomas Boll alleine hinter der Kamera und hat jede Menge mit der Technik für den Stream zu tun.

Das Filmstudio im Restaurant Planet One: Hier wird Christina von Dreien am Montag ihren nächsten Auftritt haben. Bild: Annina Flaig

Intelligente Dinosaurier unter der Erde

In den Medien werden von Dreiens Weisheiten wie diejenige, dass in unterirdischen Höhlensystemen noch intelligente Dinosaurier lebten, immer wieder als «krude Glaubenssätze» betitelt. Boll selbst will sich dazu nicht äussern und distanziert sich von den Inhalten.

«Christina von Dreien ist eine Kundin von mir. Und ich will nicht über meine Kunden urteilen.»

Er sei weder Anhänger noch Gegner, sondern «total neutral» und betont: «Wir haben hier Meinungsfreiheit.» In Arbon habe er bisher noch keine Reaktionen zu den «Love-Streams» erhalten. Er vermutet: «Die meisten wissen wohl gar nichts davon.»

Von Dreien selbst lächelt plötzlich und freut sich sichtlich über das, was sie erzählt. Eines der Videos wurde fast 6000-mal gelikt und 447-mal kommentiert. Jemand schreibt:

«So schön, dieses Strahlen über Christinas ganzes Gesicht, wenn sie von den Ausserirdischen spricht.»

Ein anderer Kommentar lautet: «Du bist unser Engel auf Erden. Du gibst dein Wissen weiter, damit die Menschen erwachen.»

Die Impfung bezeichnet sie als «Menschenexperiment»

Die Covid-Impfung bezeichnet von Dreien in ihrem Webinar als «Menschenexperiment». Wer sie nicht vermeiden könne, soll versuchen, der geistigen Welt zu sagen, dass sie alles Schädliche im Impfstoff drin neutralisiert.

Weiter rät sie den Menschen an einem Event im Januar, Vorräte anzulegen. «Essen und Wasser.» Sodass man drei bis vier Monate überleben könne. Wenn es nicht so schlimm komme, sei es ja toll. «Dann muss man eine Weile nicht mehr einkaufen gehen, und man kann sein Essen weiterschenken.»

Das Vegan-Restaurant Planet One in Arbon: Hier gibt es keine festen Preise. Der Kunde entscheidet selbst, was er zahlen kann und will. Bild: Annina Flaig

Auch das Vegan-Restaurant steht dafür ein, dass man zueinander schaut. Die Kunden, bei denen es finanziell gerade eng ist, können ihr Essen oder ihre Getränke aus dem «Planet One»-Fonds finanzieren lassen. Das Restaurant kennt keine festen Preise, nur Referenzwerte. Der Kunde entscheidet selbst, was er zahlen kann und will. Boll sagt:

«Von Dreien will, dass es den Menschen und unserem Planeten gut geht. Das wollen wir auch.»

Ansonsten will er sich explizit nicht mit ihr in Verbindung bringen lassen. So produziere er zum Beispiel auch Videos für eine Firma, die sich auf Kalkschutz für Wasserleitungen spezialisiert hat, oder eine Schreinerei, die Holzbetten herstellt. Bei ihm könne man die EM-Fussballspiele live mitverfolgen, und seine Livestreams würden nebst von Dreiens Vorträgen von Jazz über Techno bis Poetry-Slam ganz unterschiedliche Interessen bedienen, betont er. Selbst Stand-up-Paddle könne man bei ihm mieten.

Von Dreien will kein Livepublikum in Arbon

Dass von Dreien das Studio in Arbon nutzt, sei eher zufällig entstanden. «Ursprünglich hatte sie mich angefragt, ob ich die Lichttechnik für eine ihrer Veranstaltungen übernehmen könne.»

Als er sah, dass sie für ihre Events nur die Webcam nutzen wollte, habe er ihr spontan sein Studio gezeigt und angeboten, sie professionell zu unterstützen. «Das war Anfang dieses Jahres, als das Restaurant massnahmenbedingt geschlossen hatte.» Seither finden ihre Veranstaltungen ausschliesslich in Arbon statt – jeden Monat eine.

Boll hat gehofft, dass er ihr Publikum in seinem Restaurant während der Anlässe bewirten darf. Doch die junge Vortragende fokussiert sich derzeit lieber auf reine Online-Events. Zusätzliches Livepublikum sei für sie anstrengend, und sie möchte keine Menschen um sich scharen, hat sie Boll erklärt.