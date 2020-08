Umsatzhilfe aus Briefkästen geklaut: Nicht alle Weinfelder haben die 50-Franken-Gutscheine der Stadt erhalten Die unscheinbaren Couverts erhielten die Einwohner zur Unterstützung des lokalen Gewerbes wegen Corona. Sabrina Bächi 14.08.2020, 04.30 Uhr

Stadtpräsident Max Vögeli präsentiert den Gutschein und das neutrale Couvert, in dem der Gutschein und das Begleitschreiben am Dienstag verschickt wurden. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 13. August 2020)

Am Dienstag lag in allen Weinfelder Briefkästen ein unscheinbares Couvert. Darin enthalten: Die Weinfelder Gutscheine im Wert von 50 Franken, die jeder Einwohner zur Unterstützung des lokalen Gewerbes wegen Corona erhält. Auch in den sozialen Medien findet die Aktion Anklang und freudige Kommentare werden geteilt.