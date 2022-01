Klosterkirche Münsterlingen wurde für Gehbehinderte umgebaut

Umbau Mit dem Lift in die Kirche: Endlich können auch gehbehinderte Menschen die Gottesdienste in der Klosterkirche Münsterlingen besuchen Nach jahrzehntelanger Planung hat die Klosterkirche Münsterlingen nun einen behindertengerechten Zugang. Am Sonntag wurde er gesegnet. Barbara Hettich 23.01.2022, 17.10 Uhr

Pater Josef Gander segnet den Personenlift, der Gehbehinderten den Zugang zur Klosterkirche ermöglicht. Bild: Barbara Hettich

Es war ein feierlicher und denkwürdiger Moment. Pater Josef Gander segnete am Sonntag nach dem Gottesdienst den Personenaufzug, der künftig gehbehinderten Menschen den Zugang zur Münsterlinger Klosterkirche St. Remigius ermöglichen wird.

Durch eine Tür im Torbogen zum Klosterhof gelangt man zum Lift und fährt dann per Knopfdruck direkt in den Seitengang des Kirchenschiffes. «Ob Sie nun einen Gottesdienst besuchen, in Ruhe in der Kirche meditieren oder ein Konzert geniessen wollen – es gibt keine Schranken mehr», freute sich Kirchenpräsident Otto Braun.

30 Jahre lang nach Lösung gesucht

Rund 30 Jahre hat man nach einer denkmalpflegerisch machbaren Lösung für einen behindertengerechten Zugang gesucht, denn die Aussentreppe zum Eingang der Klosterkirche ist lang und steil. Schon die Präsidenten Franz Grawehr, Markus Gmünder und Marc Derungs hatten mit dem Amt für Denkmalpflege Möglichkeiten geprüft. Daraus sei nun die Variante mit einem inliegenden Lift entstanden, so Braun.

«Mit der Spital Thurgau AG, Besitzerin des Zugangsraums, konnten wir einen Nutzungsvertrag abschliessen und die Kirchenbürgerinnen und Kirchbürger haben uns mit ihrer Zustimmung zum Projekt die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt». Im November 2020 hatten die Stimmberechtigten einstimmig dem Baukredit über 210000 Franken zugestimmt. Die Investition wird die Gemeinderechnung nicht belasten, denn für die Finanzierung dürfen mit Erlaubnis des Bistums die Pfrundfonds der ehemaligen Kirchgemeinden Altnau, Güttingen und Münsterlingen aufgelöst werden. Das Guthaben der Fonds, aus denen man früher die Pfarrpersonen bezahlt hatte, beläuft sich auf 230000 Franken.

Kein Fehlalarm mehr wegen Weihrauchs

Gleichzeitig mit dem Lifteinbau wurde die veraltete Brandmeldeanlage erneuert, sodass es keinen Fehlalarm wegen zu viel Weihrauchs mehr geben dürfte, wie dies im vergangenen Weihnachtsgottesdienst geschehen ist. Zudem wurden neben dem Lift und in der Pfarreistube Schränke für die teils sehr alten und wertvollen Messgewänder eingebaut, welche bislang nicht gerade fachgerecht im Estrich aufbewahrt wurden. Aufgrund der pandemischen Lage habe man keine Einweihungsfeier durchführen können. «Wir werden dies voraussichtlich im Frühling nachholen», sagte Otto Braun.