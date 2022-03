Flüchtlinge aus der Ukraine bei ihren Freunden in Amriswil

Ukraine-Krieg Zwei geflüchtete Frauen arbeiten von Amriswil aus im Homeoffice – eine sogar für den ukrainischen Staat In Amriswil sind Ende letzter Woche die ersten Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet im Osten eingetroffen – auf Initiative von Freunden hier. Diese haben die Familien mit dem Auto an der ungarisch-rumänischen Grenze abgeholt. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 10.03.2022, 17.30 Uhr

Sofia mit ihrem fünfjährigen Sohn Ilja und Wiktoria sitzen am Tisch. Buchhalterin Wiktoria arbeitet per Computer für den ukrainischen Staat. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 9. März 2022)

Rosmarie Langjahr schaut auf die Schachtel mit ukrainischen Pralinen und schüttelt ungläubig den Kopf. «Kannst du dir vorstellen, dass du vor dem Krieg fliehen musst, aber trotzdem noch daran denkst, für deine Freunde, die dich aufnehmen, ein Geschenk einzupacken?», fragt sie mich. Nein, das kann ich nicht – wie ich mir auch nicht vorstellen kann, wie es ist, in einem Kriegsgebiet zu leben.

Das ist die Geschichte von Wika und ihrem Sohn Nasari, von Sofia und ihren Kindern Ilja und Daria, sowie von Aleksandr, seiner Frau Natalia und ihrem Sohn Artjom. Sie kommen alle aus einer grösseren Stadt in der Ukraine, in deren Zentrum es bislang noch einigermassen ruhig geblieben ist. Trotzdem entschlossen sie sich, mit ihren Kindern zu fliehen – nach Amriswil.

Auch wenn die drei Frauen und die Kinder noch nie hier gewesen sind, so kennen sie den Ort doch gut. Von Erzählungen ihrer Männer. Denn diese haben alle etwas gemeinsam: Sie waren oder sind tätig für Rosmarie und Rudolf Langjahr, vielen in der Ostschweiz besser bekannt als «Rodolfo & Co» mit ihrem Ponyreiten oder dem Gefühlszirkus.

Irgendwann kehrten die Männer von Sofia und Wiktoria zurück in die Heimat. Der Mann von Wika – so die Kurzform ihres Namens – erhielt dort einen Job bei Nestlé. Rosmarie Langjahr erzählt dies nicht ohne Stolz auf ihren ehemaligen Mitarbeiter. Später gründete er gar eine eigene Firma, die Pellets herstellt.

Rosmarie und Rudolf Langjahr auf dem Hof hoch über Amriswil. Bild: Donato Caspari

Die ukrainischen Freunde in Ungarn abgeholt

Langjahrs behielten zu den Familien stets Kontakt. Auch dann noch, als mit Aleksandr bereits ein neuer Saisonmitarbeiter in die Schweiz reiste. Rosmarie und Rudolf reisten 2006 selbst in die Ukraine, ihre beiden Söhne waren in der letzten Zeit sogar jedes Jahr mindestens einmal bei ihren Freunden. Und als solche machten sie sich grosse Sorgen um die Familien.

«Seit Neujahr verging fast kein Tag, ohne dass die Jungs anriefen und uns anboten, in die Schweiz zu kommen», erzählt Wika. Doch wie viele glaubte auch sie nicht, dass die Lage in ihrem Land so eskalieren würde. Das änderte sich am 24. Februar, als Putins Truppen in die Ukraine einmarschierten und auch ein Munitionslager ganz in der Nähe ihrer Stadt bombardierten. Ebenso den Flughafen, in Sichtweite von ihrer Wohnung.

Es war der Zeitpunkt, als die Familien entschieden, ihre Kinder in die Schweiz zu schicken. «Wir wollten jedoch nicht mit», sagt Sofia. Doch als sie an der Grenze zu Moldawien waren, da bestanden ihre Männer darauf, dass ihre Frauen mit den Kindern mitreisen. Sie hatten einen Bekannten organisiert, der ihre Liebsten am 1. März in Empfang nahm und bis zur Grenze nach Rumänien fuhr. Auch dort wartete ein Freund, der ihnen ein Zugticket bis zur ungarischen Grenze besorgt hatte, wo die beiden Frauen und ihre drei Kinder am 3. März ankamen.

Dort wartete einer der Söhne Langjahrs und nahm seine ukrainischen Freunde in Empfang. «Als ich ihn sah, da fühlte ich mich in Sicherheit», sagt Wika, zuvor kaum über ihre Heimatstadt hinausgekommen. Die Augen werden etwas feucht, als sie vom Wiedersehen erzählt.

Wieder vereint und in Sicherheit: Aleksandr Forostjanoj mit seiner Frau Natalia und ihrem 15-jährigen Sohn Artjom. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 9. März 2022)

Auch Aleksandrs Frau und Sohn flohen via Moldawien und sassen längere Zeit in der Hauptstadt Kischinau fest. Schliesslich konnten sie einen Bus nehmen, der sie nach Hohenems brachte, wo sie Aleksandr letzten Sonntagabend abholte.

Der Jüngste soll bald die Schule besuchen

Nun sind alle etwas näher zusammengerückt bei Langjahrs. Rosmarie und Rudolf mussten keine Sekunde überlegen. Rosmarie Langjahr sagt:

Rosmarie Langjahr Bild: Andri Vöhringer

«Uns haben während Corona so viele Leute geholfen. Nun wollten wir selbst helfen.»

Die nächsten Tage sollen die Familien bei der Stadt gemeldet werden, damit zumindest Ilja bald die Schule besuchen kann. «Es ist wichtig, dass er eine Tagesstruktur hat», sagt Mutter Sofia. Ihre Tochter Dascha hat diese schon, denn sie kann für ihren Arbeitgeber, ein westliches Unternehmen, auch hier per Computer arbeiten. «Dann denkt man nicht die ganze Zeit daran, was zu Hause gerade passiert», sagt Sofia. Und wenn sie mit ihrem Mann spricht – bislang funktioniere die Internetverbindung gut – dann würden sie vor allem über leichtere Themen sprechen. «Sonst wirst du verrückt», sagt die 38-Jährige.

Auch Wika arbeitet vom PC aus – jedoch für eine staatliche Stelle. Die Buchhalterin ist zwar offiziell im Urlaub, unterstützt jedoch ihre Kollegen nun vom Oberthurgau aus.

Artjom hingegen hat die Schulzeit bereits hinter sich. Er hilft nun seinem Vater, wo er kann. Dieser wiederum will ihm Deutsch beibringen. Und auch Wika hat, nebst zwei paar Hosen und Pullover, von ihrem Mann noch ein Lehrbuch für Deutsch mitgenommen – und eben auch noch eine Schachtel Pralinen.

Hinweis: Auf Wunsch von Sofia und Wiktoria verzichtet die «Thurgauer Zeitung» auf die Publikation ihres Nachnamens und Wohnortes.

