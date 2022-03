Kreuzlingen: Unterkünfte für Flüchtlingsgruppen werden knapp

Ukraine-Krieg «Wir suchen vor allem Plätze für grössere Gruppen»: Unterkünfte für Flüchtlinge werden in Kreuzlingen schon knapp Rund 100 ukrainische Flüchtlinge sind bereits in der Grenzstadt angekommen. Die Mitarbeiter der sozialen Dienste der Stadt leisten Überstunden, um für alle ankommenden ein Dach über dem Kopf zu organisieren. Urs Brüschweiler 16.03.2022, 11.37 Uhr

Freie Unterkünfte für Flüchtlinge, wie hier im Stefanshaus der katholischen Kirchgemeinde, werden bereits knapp. Bild: Belinda Schmid

Die vom Stadtrat letzte Woche einberufene Taskforce Ukraine arbeitet auf Hochtouren. In Kreuzlingen befinden sich heute bereits rund 100 Flüchtlinge aus der Ukraine. Eine ganz genaue Zahl könne er nicht nennen, sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger.

Neben den Menschen, welche die katholische Kirchgemeinde unterbringt, nahm der Talent-Campus Bodensee letzte Woche rund 43 ukrainische Nachwuchs-Eishockeyspieler und ihre Familien auf. Auch im Bundesasylzentrum lebten bereits Menschen aus der Ukraine, wie Niederberger weiss.

Hinzu kämen einige Flüchtende, welche von privaten Hilfsangeboten profitieren konnten. «Und die von der Stadt bereitgestellte Gruppenunterkunft beim Campingplatz Fischerhaus ist mit 40 Personen auch schon praktisch voll.» Zwei Zivilschützer stünden dort im Einsatz, um sich um ihre Belange zu kümmern und ihnen die nötigen Informationen zukommen zu lassen.

Thomas Niederberger,

Stadtpräsident Kreuzlingen. Bild: Reto Martin

Es zeige sich, dass die Flüchtlinge vorwiegend in grösseren Gruppen ankämen und man immer relativ kurzfristig davon erfahre, erklärt der Stadtpräsident. Verständlicherweise wollten diese zusammenbleiben, was die Stadt aber bei der Unterkunftsbereitstellung vor Probleme stelle.

Die Zivilschutzanlage der Kantonsschule werde als Notlösung derzeit parat gemacht, obwohl man eine solche Unterbringung eigentlich hatte vermeiden wollen. «Wir sind intensiv auf der Suche nach Plätzen für grössere Gruppen», sagt Niederberger. «Aber es ist nicht einfach.»

Flüchtlinge müssen nach Zürich oder Altstätten für die Registration

«Wir befinden uns in der Phase, in der wir als Erstes die Nothilfe sicherstellen müssen. Das heisst, wir versuchen alles, dass die Ankommenden ein Dach über dem Kopf und Essen erhalten.» Die personellen Kapazitäten der städtischen Mitarbeiter seien allerdings schon bald am Anschlag. «Wir müssen versuchen, so bald wie möglich aus dem Notfallmodus herauszukommen.»

Immerhin beurteilt der Stadtpräsident die Zusammenarbeit mit Bund und Kanton als gut. Es sei wichtig, dass die Flüchtlinge alle für sie nötigen Informationen erhalten. «Zum Glück haben wir bei der Stadt eine Mitarbeitende, die ukrainisch spricht und die Unterlagen übersetzen kann.»

Für eine Registrierung und den Erhalt des «Schutzstatus S» müssten die Flüchtlinge in die Bundesasylzentren nach Zürich oder Altstätten reisen. Im Kreuzlinger Zentrum sei dies leider nicht möglich. «Es ist eine grosse Herausforderung auf allen Stufen», resümiert Niederberger.