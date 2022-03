Kreuzlinger Schulen unterrichten ukrainische Flüchtlingskinder

Ukraine-Krieg «Wir fragen pensionierte Lehrpersonen, ob sie uns unterstützen können»: Kreuzlinger Schulen unterrichten ukrainische Kinder Seit einer Woche besuchen acht Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, in Kreuzlingen die Schule. Schulpräsidentin Seraina Perini spricht darüber, wie das Angebot angelaufen ist, und vor welche Herausforderungen die Kreuzlinger Schulen die Situation stellt. Rahel Haag 15.03.2022, 16.40 Uhr

Dieses Mädchen aus der Ukraine löst im Stefanshaus mit einer Mutter und einem weiteren Mädchen Schulaufgaben. Bild: Belinda Schmid

Frau Perini, seit einer Woche werden in Kreuzlingen Kinder unterrichtet, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Wie kam es dazu?

Seraina Perini: Nachdem wir von der Stadt vor einer Woche informiert worden sind, dass die ersten Flüchtlinge auf dem Weg zu uns sind, haben wir geschaut, was wir den Kindern anbieten können. Wir sind überzeugt, dass es für die Kinder wichtig ist, dass sie Strukturen und einen Tagesablauf haben.

Wie ist das Angebot am vergangenen Mittwoch gestartet?

Wir sind gut gestartet. Die insgesamt acht Kinder im Primarschulalter kamen mit ihren Müttern ins Felsenschlössli. Auch eine ukrainische Übersetzerin war anwesend. Aktuell besuchen die Kinder dort unsere bestehende Integrationsklasse, die von zwei engagierten Lehrpersonen betreut wird. Die Begrüssung hat im Stuhlkreis stattgefunden. Der Unterricht findet vorerst am Vormittag statt.

Weshalb können die Kinder nicht den ganzen Tag unterrichtet werden?

Um weitere Kinder beschulen zu können, brauchen wir personelle Ressourcen, sprich zusätzliche Lehrkräfte und Klassenassistenzen. Wir sind aktuell dabei, pensionierte Lehrpersonen anzufragen, ob sie uns unterstützen können. In dieser Situation können wir von ihrem grossen Erfahrungsschatz profitieren, denn die Begleitung der geflüchteten Kinder ist anspruchsvoll. Zusätzlich plagt uns die Raumnot ohnehin schon. Bereits jetzt haben wir im Estrich des Felsenschlösslis ein zusätzliches Schulzimmer eingerichtet.

Seraina Perini, Schulpräsidentin. Bild: Donato Caspari

Und es werden weitere Kinder hinzukommen.

Ja, die Stadt meldet uns regelmässig, wie viele schulpflichtige Kinder aus der Ukraine in Kreuzlingen angekommen sind. Sie werden dann jeweils ab dem nächsten Montag in den Unterricht integriert. Aktuell gibt es für uns wenig Planbarkeit. Wir prüfen verschiedene Szenarien und schauen nun Schritt für Schritt.

Welche sollen die nächsten Schritte sein?

In einem nächsten Schritt möchten wir die Kinder, bei Bedarf, zusätzlich zur Integrationsklasse – die ja eigentlich schon voll war – in den Horträumlichkeiten beschulen. So werden wir die kommenden zwei Wochen weitermachen. Danach sind zwei Wochen Frühlingsferien, die wir nutzen werden, um mit den bis dahin vorhanden Eckdaten langfristiger zu planen.

Stellt diese Situation für die Kreuzlinger Schulen nach Corona die nächste Herausforderung dar?

Ja, es ist eine Herausforderung; allerdings ist es nichts im Vergleich zu dem, was die Flüchtlingskinder erlebt haben. Uns muss es gelingen, das Wohl der Kinder in den Vordergrund zu stellen. Gleichzeitig müssen wir auch zu unseren Lehrpersonen schauen, die wegen Corona stark belastet waren. Wir versuchen, unser Bestes zu geben.