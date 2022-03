Rotary Club Kreuzlingen hilft behinderten Ukrainern bei Flucht

Die Rotary Clubs Kreuzlingen und Konstanz veranstalten am Freitag, 1. April, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen ein Benefizkonzert zu Gunsten der Ukraine. Auftreten wird der Hamburger Konzertpianist Alexander Krichel. Zu Gast sind Regierungsrätin Monika Knill und der ukrainische Botschafter in der Schweiz Artem Rybchenko. Die Konzertkarten kosten 50 Franken pro Person. Sie sind erhältlich in der Papeterie Bodan, Hauptstrasse 35 in Kreuzlingen, (Telefon 071 672 11 11 oder per Mail an papeterie@bodan-ag.ch) sowie an der Abendkasse. (red)