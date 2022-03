Ukraine-Krieg Nach mehreren Tagen Flucht kommt eine ukrainische Familie in Affeltrangen an – eine Geschichte voller Angst, Leid und Hoffnung Bild: Andrea Tina Stalder Am Mittwochnachmittag sind in Affeltrangen sechs Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Es sind die Familienmitglieder von Iryna Gerber. Sie erzählen von ihrer Flucht, von der Angst und den Geschehnissen in der Ukraine. Videos zeigen die zerstörte Stadt und wie die Eltern im Keller hausten, um sich vor den russischen Anschlägen zu schützen. Sabrina Bächi 0 Kommentare 10.03.2022, 05.20 Uhr Merken Drucken Teilen

Diese Geschichte so zu erzählen, wie sie wirklich war, ist unmöglich. Es bleiben nur Bruchstücke dessen, was die Menschen tatsächlich erlebt haben. Wirr sind die Erzählungen. Zu vieles ist passiert.

Iryna Gerber steht in Affeltrangen vor ihrem Haus. Sie hat eine mehrtägige Odyssee hinter sich. Doch es ist nichts im Vergleich zu dem, was ihre über 80-jährigen Eltern durchmachen mussten. Sie sind aus der Ukraine geflohen und am Mittwochnachmittag in Affeltrangen angekommen.

Dort wohnt Iryna Gerber mit ihrem Mann. In einer Wohnung, die für zwei Personen gedacht ist. Heute Nacht werden dort über zehn Personen schlafen. Doch das ist egal. Alle sind in Sicherheit und die Erleichterung darüber ist ihnen anzusehen.

Als der 85-jährige Vater aus dem Auto aussteigt, geben seine Beine nach. Mehrere Tage und Stunden ist er mit seiner Frau, dem Sohn, dessen Frau und Kind mit Enkeln geflohen - aus einer Kleinstadt nördlich von Kiev.

Nach mehreren Stunden Autofahrt steigt der 85-jährige Vater aus dem Auto. Er muss gestützt werden. Bild: Andrea Tina Stalder

Eine Tochter mit ihrem Sohn nach der Ankunft. Bild: Andrea Tina Stalder

Eigentlich wollten sie nicht fort. Ihr ganzes Leben haben die Eltern dort verbracht. Haben das Ende des Zweiten Weltkrieges miterlebt und die Zeit der Sowjetunion. Man hatte russische Bekannte bei der Arbeit, lebte in guter Nachbarschaft mit den Russen und nun das. «Wir wissen nicht, warum. Warum musste das alles passieren? Wir hegten keinen Hass und jetzt ist alles kaputt», sagt Iryna Gerber unter Tränen.

Die Stadt, in der sie lebten, ist ruiniert

Sie erzählt vom Leben ihrer Familie im Krieg und auf der Flucht. Übersetzt die Erzählungen ihrer Erlebnisse. Und immer wieder kullern Iryna Gerber die Tränen über die Wangen. «Es ist unglaublich», sagt sie mehrfach. Die Stadt, in der sie aufgewachsen ist, ist ruiniert – es gibt kein Strom, kein Wasser und kein Entkommen mehr. Die Stadt ist eingekesselt, überall liegen Minen, erzählt sie.

Ihre Eltern hausten tagelang im Keller. Zuerst im eigenen Haus dann im Keller einer Kirche. Dort schliefen sie auf einem provisorischen Bett, auf Laken zwischen Kartons. Ohne Heizung. Die Mutter ist schwer krank, ist auf Medikamente angewiesen, Insulin unter anderem. «Ich glaube sie konnte nur fliehen, weil sie so Angst hatte.» Im normalen Leben, berichtet ihre Tochter, wäre so eine Anstrengung nicht möglich gewesen.

Nach dem Bombeneinschlag beschliesst die Familie den Schritt ins sichere Mitteleuropa zu wagen. Sechs Erwachsene fahren los in einem kleinen VW Golf. Mitnehmen konnten sie fast nichts. Nur die Kleider, die sie am Leib trugen und die Fotokamera des Bruders. Mehr hatte im kleinen Kofferraum nebst Benzinkanister, Ersatzrad und Scheibenwasser auch nicht Platz.

Tag und Nacht im Auto

In diesem kleinen VW Golf flohen die sechs Familienmitglieder bis zur polnischen Grenze. Bild: Andrea Tina Stalder

Im Kofferraum ist nur das Nötigste. Ein Ersatzrad, ein Benzinkanister und die Fotokamera des Bruders. Bild: Andrea Tina Stalder

«Sie flohen zuerst nach Rowno, eine Strecke, für die man normalerweise fünf Stunden hat. Sie hatten 25 Stunden – waren Tag und Nacht im Auto.» Danach ging es weiter nach Polen. Mehrere Tage dauerte die Odyssee und die Angst fuhr mit. «Sie wussten nicht, ob sie schnell genug sind und wir hatten Angst, wenn wir telefonieren, dass wir abgehört werden», sagt Gerber. An der Grenze gab es Probleme mit den Papieren. Und Iryna Gerber litt Zuhause.

«Ich hatte schlaflose Nächte. Konnte nichts tun.»

Sie hatte Angst um ihre Familie. Dann konnte sie ihnen entgegenfahren und sie in Polen abholen. Von dort reiste die ganze Familie nochmals über zehn Stunden bis nach Affeltrangen.

Wie es weitergeht, wissen sie nicht

Sie erzählen auch von Söhnen, Ehemännern, Freunden und Bekannten, die noch immer in der Ukraine sind. Von Bekannten, die fliehen wollten und wegen der Minen zerbombt wurden – alle tot. Sie zeigen Videos von den zerbombten Häusern. Von den Pritschen, auf denen sie im feuchten Keller schliefen. «Es ist unglaublich.» Worte gibt es dafür nicht.

Die Mutter von Iryna Gerber ist schwer krank. Bild: Andrea Tina Stalder

Iryna Gerber und ihr Bruder ziehen der Mutter vorsichtig die Schuhe aus. Sie ist nun in der Wohnung, auf dem Sofa. Wie es ihr geht? Müde sei sie. Sehr müde. Auch sie kämpft mit den Tränen. Wie es nun weitergeht, wissen sie nicht. Doch wenn die Ukrainer den Krieg gewonnen haben, wollen sie zurück, sagen sie. Nun wird erst einmal Borschtsch gegessen. «Das ist wie Fondue für die Schweizer», sagt Iryna Gerber und lächelt.

Viele Fragen - keine Antworten

In den paar Tagen, in denen seine Frau unterwegs war, hat Roland Gerber sein möglichstes getan, um der Familie seiner Frau eine Unterkunft zu finden. Bis Mittwochnachmittag ist das fehlgeschlagen. «Ich habe auch mehrfach bei der kantonalen Hotline angerufen, da konnte man mir nicht weiterhelfen», sagt er. Beispielsweise weiss er nicht, wie die medizinische Betreuung seiner Schwiegermutter gewährleistet werden soll.

So wie es derzeit aussieht, wird die Familie die Kosten selbst tragen müssen. Auch die Gemeinde konnte bezüglich einer Unterkunft nicht weiterhelfen. Auch wohnen jetzt schulpflichtige Kinder bei Gerbers. Ob sie in die Schule können und in welche, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Er hat in den vergangenen Tagen mehrere Telefonate geführt. «Ich habe viele Fragen gestellt und keine Antworten erhalten», sagt er ernüchtert. Denn auf Dauer könne es keine Lösung sein, dass die ganze Familie in der kleinen Wohnung leben soll. «Ich hoffe, dass wir noch eine Unterkunft finden», sagt er.

Die Ukraine Hotline Die Ukraine-Hotline des Kantons wird von der gleichen Firma betrieben, wie zuvor die Corona-Hotline. Da die Anlaufstelle rasch aufgebaut wurde, brauche es einige Tage, bis sich alles eingespielt hat, schreibt der Kanton auf Anfrage, weshalb die Hotline keine Fragen der Familie Gerber klären konnte. Menschen aus der Ukraine können visumsfrei für 90 Tage einreisen. In Kürze ist der Entscheid des Bundesrates zur Einführung des Schutzstatus zu erwarten. Dann sollten sich die Prozesse bezüglich Registration, medizinischer Versorgung, Beschulung, Unterbringung schrittweise klären. «Nicht zuletzt ist dies aber abhängig, wie lange die Krise dauert und wie viele Menschen tatsächlich in die Schweiz kommen. Im Moment ist unbürokratische Hilfe angezeigt», schreibt der Kanton. Die private Hilfe werde jedoch begrüsst. Doch erst nach der Einführung des Schutzstatus können Menschen krankenversichert werden oder Kinder beschult werden. Bisher hat die Hotline rund 250 Meldungen erfasst. Und doch: «Es herrscht Krieg in der Ukraine. Es ist jetzt eine ungewisse Phase. Tatsächlich müssen auf verschiedenen Ebenen noch Fragen geklärt oder präzisiert werden, auch auf Bundesebene.» (sba)

Wer eine Unterkunft für die Familie hat oder kennt, kann sich bei Roland Gerber melden: 079 571 56 70

