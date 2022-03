Kreuzlingerin mit ukrainischen Wurzeln holt Familie zu sich

Ukraine-Krieg «Ich habe sie angerufen und gesagt: Fahrt los»: Eine Kreuzlingerin mit ukrainischen Wurzeln holt ihre Familie in die Schweiz Die 35-jährige Anna Vollert lebt mit ihrem Mann in Kreuzlingen. Die gebürtige Ukrainerin hat ihre Mutter und Schwester sowie deren Kinder, die aus der Ukraine geflohen sind, bei sich aufgenommen. Angelika Wohlfrom, Südkurier Jetzt kommentieren 08.03.2022, 17.30 Uhr

Sicher in Kreuzlingen angekommen: Anna Vollert (braunes T-Shirt) mit Tochter Liliana hat ihre Mutter Viktoria (links) und ihre Schwester Alina sowie deren Kinder Mischa und Mia nach der Flucht aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Bild: Angelika Wohlfrom

Es ist ein sonniger Vormittag in Kreuzlingen, der Frühling schickt warme Sonnenstrahlen. Eigentlich ein perfekter Tag, um frei zu haben und das Leben zu geniessen. Bestimmt kein Tag für düstere Gedanken an einen Krieg. Doch genau die bleiben nicht fern für Anna Vollert und ihre Familie.

Es ist Tag acht des Krieges in der Ukraine und Tag fünf für Anna Vollerts Mutter, ihre Schwester, Neffe und Nichte in Sicherheit. Tag fünf im Chaos in der Kreuzlinger Wohnung von Anna und Kai Vollert und deren kleiner Tochter Liliana. Seit Sonntagabend vor einer Woche wohnen sie hier zu siebt statt zu dritt: Seitdem es Anna Vollerts Mutter Viktoria, ihre Schwester Alina und deren Kinder Mischa und Mia aus der Ukraine heraus bis an den Bodensee geschafft haben. Sie sind glücklich darüber, in Sicherheit zu sein. Doch die Gedanken an zu Hause lassen sie nicht los.

Das neue Haus zurückgelassen

Anna und Alina sprechen beide hervorragend Deutsch. Beide haben in Kiew ein deutschsprachiges Gymnasium besucht. Die 35-jährige Anna hat ein Auslandssemester in Konstanz verbracht und, weil es ihr hier so gut gefallen hat, auch in Politikwissenschaften promoviert. Seither arbeitet sie in der Univerwaltung, koordiniert Lehrpläne und berät Studenten. Auch die Liebe fand sie am Bodensee, mit ihrem Mann Kai, der aus Radolfzell stammt, hat sie eine kleine Tochter. Die deutsche Staatsbürgerschaft hat sie inzwischen auch angenommen, dafür ihre ukrainische abgegeben. Sie habe jetzt zwei Heimaten, sagt sie, aber ihr Leben sei hier.

Kai und Anna Vollert mit Tochter Liliana. Bild: Angelika Wohlfrom

In die Kleinfamilienidylle ist vor ein paar Tagen der Krieg hereingebrochen. Mit Putins Panzern, die am 24. Februar über die ukrainische Grenze dringen, mit den Hubschraubern, die gleich am ersten Tag in Kiew auftauchen, mit den Raketen und Bomben, die für Zerstörung und Leid sorgen.

«Ich habe sie gleich am Morgen angerufen und gesagt: Fahrt los.»

So erzählt es Anna Vollert. Schon seit Wochen hatten sie die Nachrichten von den russischen Truppen an der Grenze beunruhigt. Doch Mutter und Schwester zögerten zunächst. «Wir konnten uns so etwas gar nicht vorstellen, konnten einfach nicht glauben, dass es in Europa wirklich Krieg gibt», sagt Vollerts ein Jahr jüngere Schwester Alina. Ihr gerade erst gebautes Haus in einem Vorort von Kiew wollte sie ungern verlassen. Von Nachbarn wissen sie, dass es noch steht – immerhin.

Die letzten fünf Kilometer zu Fuss

Irgendwann packen sie dann doch das Nötigste zusammen – einen Koffer mit Klamotten, Dokumenten und Spielsachen – und machen sich gemeinsam mit Ehemann Sergej und Mutter Viktoria, die im Kiewer Zentrum wohnt, im Auto auf den Weg gen Westen. Zwei Tage und Nächte benötigen sie für die Strecke an die polnische Grenze, für die man normalerweise acht Stunden unterwegs ist.

Weil viele raus wollen, staut sich der Verkehr, besonders an den Grenzübergängen: 30 Kilometer vor dem ersten, an dem sie es versuchen, 20 Kilometer vor dem zweiten. Dann erfahren sie von einem neuen Grenzübergang für Fussgänger. Die letzten fünf Kilometer gehen sie zu Fuss durch den dunklen Wald, mit Koffern, Kindern und einem Kindersitz für den fünfjährigen Mischa.

Den braucht der Kleine für die Weiterfahrt nach Deutschland. Denn an der Grenze werden Alina und die Kinder von Kai abgeholt. Der ist mit einer Übernachtung im Auto durchgefahren, gelotst von seiner Frau, die von zu Hause aus übers Handy den Kontakt hält und in Polen, wo sämtliche Hotels ausgebucht sind, in der Nähe von Breslau eine Ferienwohnung für eine Übernachtung auftreibt. Nach zwei Tagen Flucht sind alle erschöpft.

Trennung vom Mann unter Tränen

Von ihrem Mann Sergej muss sich Alina an der Grenze trennen. «Wir haben beide geweint», erzählt sie. Sergej darf als Mann im wehrfähigen Alter das Land nicht verlassen. Wie sie das findet, dass Männer bleiben müssen? Das gefalle ihr überhaupt nicht, sagt sie. «Aber was kann man machen?»

Ob Sergej wirklich kämpfen wird, weiss Alina nicht. Als Akademiker ist man in der Ukraine nicht wehrpflichtig, Studenten absolvieren nur eine kleine Einführung ins Soldatenhandwerk. Anna sagt:

«Im Grunde haben die meisten Männer keinen Umgang mit Waffen.»

Sergej ist erst mal bei Freunden in der Westukraine untergekommen – immerhin nicht in unmittelbarer Nähe des Kriegsgeschehens.

2000 Kilometer südwestlich tollen die beiden einjährigen Cousinen übers Sofa und verbreiten gute Laune. Ihnen zumindest scheint der Krieg nichts anhaben zu können. Tatsächlich ist es Mischa und Mia zu verdanken, dass die Familie nun in Kreuzlingen beisammen ist.

Ohne die Enkel wäre Viktoria wohl dort geblieben, und auch bei Alina war die Sicherheit der Kinder der Hauptantrieb, das Land zu verlassen. Ohne ihren Mann, ohne die Grossmutter, der man mit ihren 81 Jahren die Strapazen der weiten und unsicheren Reise nicht mehr zumuten kann, dafür mit vielen sorgenvollen Gedanken an die Heimat.

Die Zeit bei Schwester und Schwager ist diesmal kein vorübergehender Besuch, sondern ein Aufenthalt mit ungewissem Ende. Kein Mensch weiss, wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt, ob sich der Krieg womöglich Jahre hinzieht. Anna sagt:

«Putin kann nicht einfach so aufgeben, und die Ukrainer werden sich wehren. Das kann lange dauern.»

Was lässt Putin vom Land übrig?

Alles scheint möglich, jetzt wo es sogar einen Angriff auf ein Atomkraftwerk gegeben hat – 90 Kilometer vom Wohnort der Grossmutter entfernt –, ist die Erinnerung an Tschernobyl wieder da. «Man weiss nicht, wie Putin das Land hinterlassen wird. Ob da einfach nur noch Trümmer liegen? Ob man dort überhaupt noch ein normales Leben führen kann?», fragt sich Anna Vollert.

Viktoria hat vor allem einen Wunsch: «Nach Hause zurückkehren in die eigene Wohnung und dass dort alles noch heil ist», übersetzt Tochter Anna. «Und nicht mehr auf einer Matratze schlafen», schiebt sie mit einem Lächeln nach. Im Moment leben die Vollerts und Familie in einem Provisorium: Oma Viktoria schläft – auf einer Matratze – im Zimmer ihrer Enkelin.

Alina, Mischa und Mia haben das Arbeitszimmer und die Schlafcouch dort bezogen. «Ein bisschen chaotisch, aber auch lustig», findet Anna Vollert. Zu den zwei Koffern haben sich Taschen mit gespendeten Kleidern und Spielsachen gesellt. Viele Freunde und Bekannte haben etwas gegeben. Kai Vollert sagt:

«Wahnsinn, was die Leute spenden. Die Hilfsbereitschaft ist enorm.»

Spenden für die geflüchtete Familie. Bild: Angelika Wohlfrom

Bei Krankenkasse geht keiner ran

Hilfe werden die Neuankömmlinge aus der Ukraine aber auch weiterhin brauchen. Die Vollerts, die nun sieben statt drei Menschen versorgen, hoffen darauf, dass Ukrainer in der Schweiz einen ähnlichen Schutzstatus bekommen, wie er in der EU mit der Massenzustroms-Richtlinie vorgesehen ist.

Aktuell sind sie ohne Krankenversicherung, denn in der Ukraine war bei den Kassen niemand mehr zu erreichen, um eine Auslandsversicherung abzuschliessen. In Deutschland sollen Flüchtlinge bald arbeiten dürfen, Anspruch auf Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung haben. Der Bundesrat plant mit dem Schutzstatus S etwas Gleichwertiges.

Anna Vollert ist, wie gesagt, Politikwissenschafterin. Als solche macht sie sich so ihre Gedanken. Zum Beispiel zu den Fehlern der Vergangenheit: Dass der Westen Putin sein Vorgehen in Moldau, Georgien und der Krim hat durchgehen lassen. Oder auch, dass Deutschland sich nach 2014 nicht aus seiner Abhängigkeit von russischem Gas befreit hat. Jetzt hofft sie darauf, dass der Westen nicht nachlässt –, dass dieser Krieg zum Anfang vom Ende der Putinschen Herrschaft wird. Und dass die Ukraine irgendwann in die EU aufgenommen wird, denn da gehöre sie als westliches, modernes Land mit funktionierender Demokratie hin.

Wo wir schon bei Politik sind: Eines wollen die beiden jungen Frauen unbedingt noch klarstellen. Ihre Muttersprache ist Russisch, Ukrainisch lernten sie erst in der Schule. Die von Putin verbreitete Legende von der Diskriminierung Russischsprachiger in der Ukraine weisen sie entschieden zurück. «Ich kenne niemanden, der solche Erfahrungen gemacht hat», sagt Anna Vollert. Aber seitdem sie täglich russische Medien verfolgt, wundert sie nichts mehr.

«Die Propaganda in Russland funktioniert sehr gut.»

