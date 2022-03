Stadtparlamentarier kauft ukrainische Flagge für die Stadt Arbon

Ukraine-Krieg «Das ist mein Weckruf an den Stadtrat»: Stadtparlamentarier kauft ukrainische Flagge und schenkt sie der Stadt Arbon Mit seiner Aktion will Riquet Heller (FDP) bei der Stadt die Hebel in Bewegung setzen. Er regt an, bei der Stadtverwaltung eine Anlaufstelle für Private einzurichten. Diese soll Private unterstützen, die Flüchtende bei sich aufnehmen. Die Stadt sieht dazu momentan keinen Anlass. Annina Flaig 08.03.2022, 16.45 Uhr

Riquet Heller mit der ukrainischen Flagge, welche er dem Stadtrat übergeben will. Bild: Annina Flaig

Riquet Heller hat dem Roten Kreuz 1000 Franken geschickt. Und er hat zwei blau-gelbe Flaggen gekauft. Eine weht seit ein paar Tagen vor seinem Haus an der Berglistrasse. Die andere will er der Stadt Arbon schenken. «Das ist mein Weckruf an den Stadtrat, weil dieser bisher nicht von sich aus tätig geworden ist», sagt der FDP-Stadtparlamentarier Riquet Heller am Montag.

«Was in der Ukraine passiert, erschüttert uns alle.»

In Form einer Einfachen Anfrage reicht er im Parlament deshalb einen Vorstoss ein. Er will vom Stadtrat wissen, was er für die Flüchtenden aus der Ukraine unternehmen wird.

Die Ukraine-Flagge weht vor dem Haus von Familie Heller an der Berglistrasse in Arbon. Bild: Annina Flaig

«Ich gehe davon aus, der Stadtrat habe bessere Ideen für Sofortmassnahmen gehabt als ich als Privatperson, nämlich welche? Grössere Flagge und grössere Spende?»

Stadt Arbon spendet 15'000 Franken für die Glückskette

Tatsächlich gehen die Ideen der Stadt in die gleiche Richtung: Am Dienstag schreibt sie in einer Mitteilung an die Medien, dass der Arboner Stadtrat beschlossen habe, via Glückskette einen Franken pro Arbonerin und Arboner – also gerundet 15'000 Franken – zu Gunsten der Ukraine zu spenden. Als Zeichen der Solidarität und der Anteilnahme habe der Stadtrat ausserdem veranlasst, dass an der Hauptstrasse demnächst ukrainische Fahnen gehisst werden.

Hilfsbereite Arbonerinnen und Arboner melden sich bei der Stadt

Die Stadt schreibt ausserdem, dass in den vergangenen Tagen bei der Stadtverwaltung diverse Anfragen hilfsbereiter Arbonerinnen und Arboner eingegangen seien, die sich in unterschiedlicher Weise engagieren möchten. Diese werden an die kantonale Anlaufstelle Ukraine-Hilfe verwiesen. Riquet Heller regt hingegen an, dass die Stadt selbst eine Anlaufstelle einrichtet, an welche sich Flüchtende und Private, welche Flüchtende bei sich aufnehmen, wenden können.

Er finde es sehr lobenswert, wenn Arbonerinnen und Arboner Flüchtende bei sich aufnehmen, Wohnungen anmieten oder sie in Hotels und Pensionen einquartieren wollen. «Das ist aber nicht völlig unproblematisch», räumt er ein.

«Flüchtlinge sind nicht automatisch Gutmenschen, die keine Probleme verursachen, sondern Menschen

wie wir alle.»

Viele, die Flüchtende bei ich aufnehmen, könnten früher oder später darauf angewiesen sein, dass sie von der Stadt Unterstützung erhalten, sei es bei sprachlichen Schwierigkeiten, bei der Beschulung der Kinder oder anderen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Heller sagt:

«Ich bin der Meinung, dass die Stadt denjenigen beistehen muss, die in dieser schwierigen Situation anderen beistehen.»

«Ein Gemeinde-Pikettdienst erscheint uns zum aktuellen Zeitpunkt nicht sinnvoll», sagt der städtische Kommunikationsverantwortliche Thomas Steccanella. Die Stadt Arbon habe bis dato noch keine Kenntnis von Flüchtenden aus der Ukraine, die in Arbon angekommen wären.

Anlaufstellen für Helferinnen und Helfer Die kantonale Anlaufstelle für Ukraine-Hilfe ist erreichbar via ukraine-hilfe@tg.ch oder 058 345 91 91. Die Hotline ist bis auf weiteres an sieben Tage pro Woche zwischen 8 und 17.30 Uhr besetzt. Die Anlaufstelle des Bundes ist erreichbar via ukraine@sem.admin.ch oder 058 465 99 11. Ergänzend zu den Anlaufstellen des Bundes und des Kantons stehen die Sozialen Dienste der Stadt Arbon zur Verfügung unter sozialdienste@arbon.ch oder 071 447 61 63.