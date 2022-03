Ukraine: Brüggli und Kirchgemeinde bieten Wohnraum an

Nothilfe Ein neues Zuhause für Flüchtlinge in Romanshorn und Salmsach Sowohl die Sozialfirma Brüggli als auch die Evangelische Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach stellen Menschen aus der Ukraine Wohnraum zur Verfügung. 31.03.2022, 17.32 Uhr

Ein grosser Gemeinschaftsraum. Für die Menschen aus der Ukraine wird alles vorbereitet. Bild: PD

(red) Brüggli bietet 20 Zimmer an, die sich in der Überbauung Neuhof befinden, wo die Sozialfirma zur Miete ist. Zur Infrastruktur gehören eine riesige Gemeinschaftsküche, sanitäre Einrichtungen sowie Haushalts- und Büroräume. Die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer werden Anfang April einziehen. Die Peregrina-Stiftung als Untermieterin stattet die Räume so aus, dass 80 Personen Platz finden. Geschäftsführerin Susanne Höllwarth sagt:

«Es ist alles vorhanden, damit sich Familien wie auch allein Geflüchtete gut organisieren können. Wir sind froh, dass Brüggli so unkompliziert Hand geboten hat.»

Die Überbauung Neuhof. Bild: PD

«Das Schicksal der ukrainischen Bevölkerung beschäftigt auch uns», sagt Rainer Mirsch, Geschäftsleiter von Brüggli. «Wenn wir einen Beitrag leisten können, das Leid wenigstens ein bisschen zu mildern, dann machen wir das gerne und unbürokratisch.» Bis vor wenigen Monaten waren im Neuhof Jugendliche mit psychischen, körperlichen und sozialen Schwierigkeiten untergebracht. Nach einem Rückgang der Nachfrage nach solchen Wohnplätzen löst Brüggli den Campus auf. Der Mietvertrag für den Neuhof läuft noch rund zwei Jahre.

Kirchgemeinde öffnet Türen des Pfarrhauses in Salmsach

Hilfe bietet auch die Evangelische Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach. Das Pfarrhaus in Salmsach steht wegen des geplanten Umbauprojekts leer. Für die Kirchenvorsteherschaft war sofort klar, dass die Wohnung zur Verfügung gestellt werden sollte. Seit dem letzten Wochenende ist sie möbliert und bewohnt von einer vierköpfigen Familie aus Lwiw (Lemberg) mit einer Schwester und deren Sohn. Sie sind verwandt mit Oksana Tinnemeier, welche seit Kriegsausbruch pausenlos mit der Vermittlung, diversen Abklärungen, Übersetzungen und dem Gang zu den Ämtern beschäftigt ist. Dank Spenden und Helfern konnte auch hier unkompliziert geholfen werden. Tochter Nadia, welche bereits die Kantonsschule in Romanshorn besucht, fungiert als Übersetzerin, und erzählt auf Englisch, dass ihr Vater glücklicherweise in der Schweiz war, als der Krieg ausbrach.

Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die im Pfarrhaus Salmsach leben. Bild: PD

Ursprünglich kaufte er diverse Fahrzeuge in der Schweiz und organisierte den Transport in die Ukraine. Nun macht es dasselbe, aber auf Pick-ups spezialisiert, welche er für Hilfsgüter- und Krankentransporte an der Front ausliefern lässt. Er sei unendlich dankbar, dass seine Familie nun in der Schweiz in Sicherheit sei. Sie seien sehr freundlich in Salmsach aufgenommen worden. Kurz nach dem Einzug klingelte es bereits an der Tür und Nachbarskinder stellten sich vor, fragten, ob sie helfen und mit den Kindern Solomia und Roman spielen könnten. Die Menschen aus der Ukraine sind sehr dankbar für den herzlichen Empfang, sie träumen aber bereits von ihrer Rückkehr ins eigene schöne Haus in Lwiw, wo zurzeit andere Flüchtlinge aus Kiew vorübergehend leben.