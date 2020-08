Überraschende Wende im Pergolen-Streit: Das Verwaltungsgericht pfeift die Stadt Arbon zurück Der Wirt des «Roten Kreuzes» muss die beiden Installationen im Gartenrestaurant am kommenden Montag nun doch nicht ausser Betrieb nehmen. Stadtpräsident Dominik Diezi möchte nicht von einer Blamage für die Stadt sprechen. Markus Schoch 21.08.2020, 17.20 Uhr

Der Wirt des «Roten Kreuzes» darf die beiden Pergolen vorderhand weiterhin nutzen. Bild Andrea Stalder

Es ist genau der Fall eingetroffen, den der Stadtrat beziehungsweise Stadtpräsident Dominik Diezi unter allen Umständen vermeiden wollten: Sie setzen dem Wirt des «Roten Kreuzes» das Messer an den Hals, und dann kommt eine übergeordnete Instanz und sagt, so geht es nicht. Mit Brief vom 20. August - also letztem Donnerstag - untersagt es das Verwaltungsgericht der Stadt Arbon vorerst, das Anfang Juni erlassene Nutzungsverbot für die beiden umstrittenen Pergolen durchzusetzen, was die Bauverwaltung am kommenden Montag tun wollte, und zwar notfalls zwangsweise.