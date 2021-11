Lokale Trägerschaft kauft Schloss Luxburg in Egnach

Wahrzeichen «Grosser Lohn für riesige Arbeit»: Lokale Trägerschaft kann Schloss Luxburg in Egnach kaufen Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) mit Sitz in Winterthur überlässt ihr das seit Jahrzehnten leere stehende Anwesen für 1,5 Millionen Franken. Der Preis lag ursprünglich bei 3,2 Millionen Franken. Markus Schoch Jetzt kommentieren 01.11.2021, 17.10 Uhr

Visualisierung des Schlosses nach der Sanierung. Bild: PD

Die Bemühungen der 2019 gegründeten IG Schloss Luxburg mit ihren mittlerweile fast 300 Mitgliedern sind von Erfolg gekrönt. Sie kann die Liegenschaft von der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) erwerben und in den nächsten Jahren öffentlich zugänglich machen. «Es ist der grosse Lohn für die riesige Arbeit der letzten zwei Jahre und auch Zeichen von Wertschätzung und Vertrauen », sagt IG-Präsidentin Isabel Baumgartner.

Dass sich die Parteien einigen können, war nicht unbedingt zu erwarten. Denn der IG war es nicht gelungen, bis Ende August die verlangten 2,2 Millionen Franken für den Kauf aufzutreiben – sie konnte nur 1,5 Millionen Franken bieten. Und die SKKG hatte ihre Preisvorstellungen davor schon um 1 Million Franken gesenkt. Die Verantwortlichen der Stiftung seien in den Verhandlungen «sehr wohlwollend» gewesen, heisst es dazu in einer Mitteilung. Es sei kein zähes Ringen gewesen, sagt IG-Präsidentin Baumgartner.

Was sagt die Stiftung? Die Vision entspricht den eigenen Zielen Das Engagement der IG Schloss Luxburg und das Abstimmungsresultat in der Gemeinde Egnach vom Juni hätten gezeigt, dass die Pläne für die Luxburg von einer breiten und engagierten Öffentlichkeit getragen werden, hält Bettina Stefanini auf Anfrage fest. Sie präsidiert die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG), der die Liegenschaft heute gehört. «Mit der Übernahme durch die lokale Trägerschaft sollen nebst neuen öffentlichen Nutzungen zukünftig auch kulturelle Angebote realisiert werden. Die Vision der IG entspricht dem gemeinnützigen Charakter unserer Stiftung, der sich auf den Erhalt des Kulturerbes und auf die Teilhabe an ihm ausrichtet.» Deshalb habe sich der Stiftungsrat der SKKG entschieden, das tiefere Kaufangebot der IG-Schloss Luxburg anzunehmen. (mso)

Aktiengesellschaft tritt als Käuferin auf

IG-Präsidentin Isabel Baumgartner. Bild: Manuel Nagel

Die IG Schloss Luxburg will jetzt die in Aussicht gestellten Gelder einfordern und nach Winterthur überweisen, damit die Handänderung noch in diesem Jahr vollzogen werden kann, sagt Baumgartner. Dafür sind aber neue Strukturen nötig. Geplant ist die Gründung einer Aktiengesellschaft, einer Stiftung und eines Vereins. Die jeweiligen Statuten stehen bereits.

Die Aktiengesellschaft wird das Schloss kaufen und für dessen Sanierung sowie Instandstellung verantwortlich sein. Zudem läuft über sie die Vermietung der Räumlichkeiten. Die Rolle der Stiftung ist, Unterstützungsbeiträge von anderen Stiftungen wie Pro Patria zu beantragen und das Schloss in seinem historischen Charakter zu erhalten. Sie soll im Weiteren kulturelle und gemeinnützige Anlässe unterstützen. Die Mitglieder des Vereins sind dereinst für die Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen und gemeinnützigen Anlässen vorgesehen. Sie helfen gemäss Konzept zudem bei der Sanierung und Instandhaltung der Luxburg tatkräftig mit.

Die personelle Besetzung der einzelnen Gremien ist noch nicht entschieden. «Es gibt Ideen und Vorschläge», sagt Baumgartner. Klar sei, dass der Vorstand der IG dabei bleibe. «Auch ich selber will mich weiter einbringen.»

Sanierung kostet über 7 Millionen Franken

Blick in eines der schönsten Zimmer des Schlosses. Bild: PD

Die Übernahme der Liegenschaft ist der erste Schritt auf einem langen Weg. Die Sanierung wird Jahre dauern und alles in allem über 7 Millionen Franken kosten. Geldgeber zu finden, werde einfacher, wenn ihnen das Schloss gehöre, ist Baumgartner überzeugt.

«Es geht jetzt an die konkrete Planung.»

Die Luxburg soll zu einem Ort der Begegnung, Kultur und Bildung werden. Ein Businessplan und ein Nutzungskonzept liegen vor. Das Konzept setzt auf sanften Tourismus und regionale Nachhaltigkeit. Vorgesehen ist der Betrieb eines einfachen Boutique-Hotels mit 18 Zimmern und eines Bistros. Zur Verfügung stehen werden dereinst auch zwei Säle für je 55 Personen. Der Park wird öffentlich zugänglich. Die jeweils zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel werden das Tempo der Bauarbeiten bestimmen, sagt Baumgartner. Das Schloss soll aber auch während des Umbaus immer wieder öffentlich zugänglich sein in Form von Führungen.