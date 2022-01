Die Post will 2023 in Kreuzlingen ein Hochbaus bauen

Überbauung Zehn Stockwerke statt eines: Auf dem Kreuzlinger Postareal entsteht 2023 ein Hochhaus - aber der Baum und die alte Post dürfen bleiben Eine modernisierte Postfiliale, 60 Wohnungen und Gewerberäume: Der Gelbe Riese investiert 27 Millionen Franken in das Projekt «Linde» im Kreuzlinger Stadtzentrum. Urs Brüschweiler 06.01.2022, 05.15 Uhr

Die geschützte Linde steht im Zentrum des neuen Platzes an der Alleestrasse: Visualisierung des Bauprojekts der Post Immobilien AG. Bild: PD

Die Post will hoch hinaus. Auf dem Areal der heutigen Hauptpost vis-à-vis des Stadtbahnhofs plant das Unternehmen eine Überbauung. Ein zehngeschossiger Wohnturm soll hinter dem denkmalgeschützten alten Postgebäude von 1930, das heute die Musikschule beherbergt, auf knapp 30 Meter Höhe wachsen. Hinzu kommt südlich ein fünfgeschossiger Baukörper. Insgesamt 60 Wohnungen und 500 Quadratmeter Gewerberäume sind vorgesehen. Architektonisch eingebettet in das neue Ensemble ist die geschützte Linde an der Alleestrasse, sie dient als Namensgeberin für das Projekt.

Gestaltungsplan ist in Kraft getreten

So soll das zehnstöckige Hochhaus dereinst aussehen. Bild: PD

Öffentlich vorgestellt wurden die Pläne der Post Immobilien AG bereits im Sommer 2019. Per Anfang des neuen Jahres hat der Kreuzlinger Stadtrat den neuen Gestaltungsplan «Post» nun in Kraft gesetzt sowie den alten aus dem Jahr 1968 mit dem Namen «Post-PTT» aufgehoben.

Für Baustadtrat Ernst Zülle handelt es sich um ein bedeutendes Projekt für die städtebauliche Entwicklung Kreuzlingens. Er attestiert dem aus einem Studienauftrag hervorgegangenen Vorhaben hohe Qualität.

Ernst Zülle

Stadtrat Kreuzlingen (CVP) Bild: PD

«Angesichts des aktuell tiefen Leerwohnungsbestands bin ich überzeugt, dass die Nachfrage nach Wohnraum vorhanden ist.»

Insbesondere für Pendler dürfte die zentrale und mit den ÖV ausgezeichnet erschlossene Lage interessant sein, glaubt der Stadtrat.

Einstöckiges Betriebsgebäude nicht mehr zeitgemäss

Man nehme Rücksicht auf die wertvollen Kultur- und Naturobjekte «Alte Post» und «Linde» und gehe haushälterisch mit dem Boden mitten im Zentrum von Kreuzlingen um, betont der Stadtrat. Er sagt auch, dass ein einstöckiges Betriebsgebäude an solcher Lage nicht mehr zeitgemäss sei, «Stichwort Verdichtung». Zülle erklärt, dass die Bebauung zwei neue öffentlich zugängliche Plätze schaffe: «Einer auf der Seite der Nationalstrasse, wo unter anderem die Parkplätze neu angeordnet und mit neuen Strassenbäumen aufgewertet werden. Der zweite öffentliche Freiraum entsteht um die alte Linde auf der Seite Alleestrasse.»

«Man hat die Bebauung quasi um die alte Linde herum geplant.»

Die Post sucht für zwei Jahre ein Provisorium

Gemäss Auskunft der Post Immobilien soll nun im dritten Quartal dieses Jahres ein Baugesuch eingereicht werden. Mit einem Baubeginn rechne man aber nicht vor dem zweiten Quartal 2023. Das Unternehmen gibt als Investitionssumme 27 Millionen Franken an. Die Post will den grössten Teil der entstehenden Gewerbeflächen für die neue Postfiliale nutzen. Für die Bauzeit von rund zwei Jahren muss aber der Postbetrieb in ein Provisorium ausgelagert werden. Man prüfe derzeit gemeinsam mit den Kreuzlinger Behörden verschiedene Standorte und Optionen dafür, schreibt das Unternehmen. Mieter der restlichen Gewerbeflächen in der Überbauung seien noch nicht bekannt.

Sensibilität ist gefragt

Klar ist, dass bei einem solchen Projekt Sensibilität Vonnöten ist. Stadtrat Ernst Zülle sagt denn auch, dass man nach Auflage des Gestaltungsplans mit der Nachbarschaft Kontakt gehabt habe.

«Es brauchte noch einige Änderungen, um die nötige Akzeptanz zu finden.»

Ausserdem gebe es natürlich keine absolute Sicherheit, dass die Linde die Bauarbeiten, insbesondere für die geplante Tiefgarage, unbeschadet überstehe. Die Post Immobilien AG schreibt dazu: «Es werden sehr umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um den für das Projekt so bedeutenden Baum entsprechend zu schützen.»

Der neue Lindenplatz vor der Überbauung. Bild: PD