«Überall dieser Dreck»: Wegen der Coronakrise kommt es in Romanshorn offenbar vermehrt zu Littering Eine Spaziergängerin beschwert sich in einem Leserbrief. Die Stadt Romanshorn sagt auf Anfrage, sie habe das Problem bemerkt. Und leitet Massnahmen ein. Tanja von Arx Aktualisiert 06.06.2020, 04.20 Uhr

Unschöner Blick auf den See: Aludosen, Petflaschen und Zigarettenstummel versperren einem bei einer Parkbank die Sicht. Bild: Reto Martin

Die Stadt versprüht eine einzigartige Atmosphäre. Romanshorn lockt besonders in der Früh viele Spaziergänger an den Hafen, in den Seepark und die überschaubaren Strassen – gerade in Zeiten der Coronakrise, wenn man die schönen Plätzchen ganz für sich allein hat. Doch offenbar ist das idyllische Bild in jüngster Zeit getrübt.

«Und dann steht man plötzlich vor diesem Dreck»

Denn eine Frau schreibt in einem Leserbrief: «Und dann steht man plötzlich vor diesem Dreck.» Abfall, egal ob im Park, am Hafen, auf dem Minigolf-Parkplatz oder beim Bahnhof: «Überall» bleibe Dreck zurück.

«Zigarettenstummel, Blechdosen, Glasscherben, Essensreste; solche Anblicke machen einen traurig.»

Das sei schade. «Schade um unsere Natur, um unsere saubere Zukunft.» Die Spaziergängerin fragt: «Will das niemand sehen?» Und: «Wer unternimmt was?»

Rolf Müller, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Romanshorn. Andrea Stalder

Die Stadt teilt auf Nachfrage mit, dass die Menge an liegengelassenem Abfall im öffentlichen Raum momentan grösser sei als sonst. «Bedauerlicherweise», sagt der Kommunikationsverantwortliche Rolf Müller. Und zwar sei dem so entlang des ganzen Seeufers, von der Holzensteiner Badi bis zur Bunkerwiese am Hafen. «Betroffen sind jedoch auch Orte wie der Bahnhof, der Schlossberg oder die Parkplätze am See.»

«Achtlos weggeworfen – sehr ärgerlich»

Auf die Frage, ob dies etwas mit der Coronakrise zu tun habe, sagt Müller: «Das ist zwar spekulativ, aber nebst saisonalen Schwankungen vermutlich zutreffend.» Littering sei immer ein Thema, aber weil derzeit keine Veranstaltungen stattfänden, die Restaurants lange geschlossen gewesen seien und Ferien auswärts praktisch nicht möglich, ziehe es die Leute ins Freie und damit in die gepflegten Parkanlagen der Hafenstadt.

«Durch die Umstände sind es mehr Personen als sonst, was sich auch in der Abfallmenge zeigt.»

Sie würden dem See entlang flanieren, spazieren und joggen und hielten sich dort auch für längere Zeit auf. «Viele entsorgen ihren Abfall ordentlich. Der achtlos weggeworfene ist aber sehr ärgerlich, auch optisch», so der Kommunikationsverantwortliche.

Werkhof leert täglich rund 230 Abfalleimer

Die Stadt würde sich auf verschiedenen Ebenen gegen diese Vorkommnisse engagieren. «Operativ, indem die rund 230 Abfalleimer teils mehrmals täglich vom Werkhof geleert und herumliegender Abfall aufgeräumt wird.» Das koste Zeit und Steuergelder, aber gerade die Parks seien eine wichtige und beliebte Visitenkarte der Stadt. «Wir haben in den letzten Jahren auch die Zahl der Abfalleimer erhöht und deren Positionierung überprüft.» Andererseits versuche die Hafenstadt, das Verhalten und Bewusstsein der Passanten für die Abfallproblematik positiv zu beeinflussen. Seit Jahren. «Etwa mit Aufklärung, Kampagnen und den Littering- sowie Clean Up-Days.» Littering sei ein gesellschaftliches Problem.

Der Werkhof ist wöchentlich zirka Hundert Stunden auf «Güsel-Tour»

Gemäss Auskunft der Stadt ist der Werkhof in der warmen Saison wöchentlich zirka Hundert Stunden auf «Güsel-Tour». Müller sagt:

«Derzeit unterstützen Asylsuchende die Mitarbeiter bei der Entsorgung.»

Hierbei kämen wöchentlich nochmals etwa zwanzig Stunden zusammen. «Das ist für die Stadt eine wertvolle Hilfe, auch, um der Abfallflut so kostengünstig wie möglich Herr zu werden.»

In der Sommerzeit schnell 15 Tonnen Abfall pro Monat

Die Häufung des Abfalls sei indes unterschiedlich. «Je nach Jahreszeit und Wetter», sagt der Kommunikationsverantwortliche Müller. Im Sommer kämen monatlich schnell einmal 15 Tonnen zusammen.