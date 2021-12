Slam-Poetin Lara Stoll verschenkt am liebsten Nichts zu Weihnachten. Ausser für den Nachwuchs gibt’s was. Denn, es hat schon was für sich, durch die Spielwarengeschäfte zu tingeln. Im Video zeigt sie sich von der musikalischen Seite – mit überraschendem Ende.

Sabrina Bächi 22.12.2021, 00.01 Uhr