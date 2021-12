TZ-Adventskalender 20. Dezember: Türchen auf für Lina Button Ein schönes imaginäres Wesen ist das Christkind für Lina Button. Die Sängerin und Songwriterin, die im im echten Leben Brigitt Zuberbühler heisst, singt im Video über die schönsten Geschenke, die nicht teuer sind. Sabrina Bächi 20.12.2021, 00.18 Uhr

Brigitt Zuberbühler tritt als Lina Button auf. Bild: Reto Martin

Warum braucht es heute noch ein Christkind?

Als ich klein war, war das Christkind für mich ein schönes imaginäres Wesen, das vor allem sehr viel Vorfreude auf Heiligabend ausgelöst hat. Ich denke, dass es vielen Kindern auch heute so geht. Zudem finde ich es wertvoll, wenn Kinder lernen, bewusst etwas auszuwählen, zu entscheiden, was sie mögen und einschätzen können, was in einem realistischen Rahmen liegt und was nicht. Und auch, dass Geschenke kriegen etwas besonderes und nichts Alltägliches ist. Persönlich mag ich mittlerweile das Wichteln lieber. So kann eine unnötige Materialschlacht vermieden werden. Und wenn dann jede Person vorab noch eine kleine Wunschliste in die Runde schickt, kann fast nichts schiefgehen mit der Schenkerei. Freude garantiert.

Worauf möchten Sie an Weihnachten auf keinen Fall verzichten?

Auf meine Lieblingsmenschen. Sie sind das grösste Geschenk. Plus ein feines Essen, ein Glas Wein und ein paar Lieder.

Was verschenken Sie am liebsten?

Geschenke, bei denen die Verpackung originell ist. Am liebsten bemale ich das Papier selber und kreiere eine passende Deko dazu. Das macht mich glücklich. Darin sollte etwas stecken, was der Person Freude macht und ihr guttut. Deswegen finde ich Wunschlisten sinnvoll. Ich bin kein Fan von Geschenken, die willkürlich ausgewählt werden, weil man einfach etwas schenken «muss», und die dann vergammeln, verstauben oder gleich im Abfall landen. Das sind irgendwie verschleuderte Ressourcen

«Wiehnachte staht vor de Tür» hat Lina Button für ihr zweites Lieblingsprojekt «Silberbüx» geschrieben. Den Song gibt’s in ganzer Länge auf allen üblichen digitalen Plattformen zu hören.