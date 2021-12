Auf Zimtglace will Fotografin Andrea Stalder an Weihnachten auf keinen Fall verzichten. Verschenken wird sie an ihre Gang jedoch humorvolle und unerwartete Geschenke. Im Video zeigt die TZ-Fotografin Bilder, die sie im Laufe des Jahres geschossen hat, ganz unter dem Motto: Was wäre, wenn das Christkind seinen Schlüssel zu Hause vergisst.

Sabrina Bächi 14.12.2021, 00.01 Uhr