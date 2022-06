Tägerwilen: Milli Vanilli sorgt für gute Stimmung am Grümpi

Tägerwilen Tschuttä und fiirä: Am Grümpelturnier sorgt Milli Vanilli für Festzeltstimmung Nach dem Grümpelturnier in Tägerwilen heizte Sänger Milli Vanilli das Festzelt ein und sorgte für gute Stimmung. Christoph Heer 19.06.2022, 16.17 Uhr

Milli Vanilli bei seinem Auftritt am Grümpelturnier in Tägerwilen. Bild: Chirstoph Heer

Da kann man den Organisatoren, rund um OK-Präsident Christoph Knöpfel, nur ein Kränzchen winden. Trotz der beiden kurzfristigen Absagen von Mola Adebisi und der Sängerin Loona, bringen sie es hin, am Samstagabend eine stimmungsvolle 90er-Party auf die Beine zu stellen. Spontan hat Milli Vanilli zugesagt, der am späten Abend vor allem das weibliche Publikum vor die Bühne lockte.

Die bekannten Hits wie «Girl You Know It’s True», oder «Girl I’m Gonna Miss You», lassen die Besucher in Erinnerung an die guten alten Zeiten schwelgen. Zwar sind die Skandale um das damalige Duo– sie sangen ihre grössten Hits nicht selber – nicht vergessen, und doch schafft es Fab Morvan, alias Milli Vanilli, das Festzelt äusserst gut zu unterhalten; diesmal ohne Playback und mit manch getanzter Showeinlage.

80 Mannschaften haben am Turnier teilgenommen

Spass am Ganzen hat auch OK-Präsident Christoph Knöpfel. «Natürlich ist es bedauernswert, dass Loona und Mola so kurzfristig nicht kommen konnten, nichtsdestotrotz ist es eine tolle 90er-Party.» Er weiss, dass am eigentlichen Grümpelturnier über 80 Mannschaften teilgenommen haben, nicht mehr ganz so viele wie auch schon, aber immer noch respektabel.

Aber zurück zur 90er-Party; scheinbar findet nämlich auch das zahlreiche junge Publikum Gefallen an der Musik von vor über 20 Jahren. Junge Frauen geniessen Milli Vanilli nämlich ebenso, wie die etwas Älteren. Gleichzeitig haben die Helferinnen und Helfer an den Tresen alle Hände voll zu tun, denn Fussball spielen und das abendliche Tanzen und Feiern machen schliesslich durstig.