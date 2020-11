Trotz Sexfilmen kam es zum Konkurs: Die bewegte Geschichte des Romanshorner Kino Roxy An einer Sonderveranstaltung erzählte Vreni Schawalder von Höhen und Tiefen aus der Vergangenheit des bald 100-jährigen Kinos. Markus Bösch 09.11.2020, 04.30 Uhr

Vreni Schawalder sitzt im Kino Roxy. Bild: Markus Bösch

Beginnt die Geschichte im Jahr 1920, 1911 oder 1925? Das ist die Frage, wenn es um das Kino an der Salmsacherstrasse 1 geht: «Ausgegangen bin ich vom Gründungsjahr 1920, doch bereits um 1911 gab es in Romanshorn ein mobiles Licht- und Tonbildtheater mit Kinovorführungen», erzählte Vreni Schawalder an einer Sonderveranstaltung im Kino Roxy.