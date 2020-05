Interview «Der Lockdown hat viele mit voller Härte getroffen»: Oberthurgauer Gewerbevereinspräsidenten blicken der Zukunft verhalten optimistisch entgegen Die drei Oberthurgauer Gewerbevereinspräsidenten Christoph Roth (Amriswil), Ralf Geisser (Arbon, Gewerbe Thurgau Oberer Bodensee) und Roland Schneeberger (Romanshorn) sind verhalten optimistisch. Sie freuen sich aber, dass heute Montag das Gewerbe wieder öffnen darf. Interview: Manuel Nagel 11.05.2020, 04.10 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Gewerbevereinspräsidenten Roland Schneeberger (Romanshorn), Christoph Roth (Amriswil) und Ralf Geisser (Arbon, GTOB) sind froh, dass die Coronamassnahmen ab heute Montag gelockert werden. Bild: Manuel Nagel

Heute dürfen viele Gewerbler nach langer Zeit wieder ihren Laden öffnen. Ein Freudentag für Sie?

Christoph Roth: Freudentag ist sicher übertrieben, aber ich bin erleichtert, gehen wir nun in Richtung Normalität.

Roland Schneeberger: Richtig, die Situation lässt das jetzt zu.

Ist das Gewerbe mit einem blauen Auge davongekommen?

Ralf Geisser: Der Schaden lässt sich im Moment noch nicht richtig abschätzen.

Roland Schneeberger: Er ist aber enorm gross. Ich bin mir sicher, dass diese Katastrophe nicht jedes Unternehmen überleben wird.

Christoph Roth: Das Gewerbe ist sehr heterogen, es gibt viele, die der Lockdown mit voller Härte getroffen hat. Andere sind tatsächlich nur mit einem blauen Auge davongekommen, aber am Ende des Tages sitzen wir alle im gleichen Boot. Die gesamte Wirtschaft befindet sich in stürmischen Zeiten.

Medial im Fokus standen vor allem die Coiffeure und Gastronomen. Gingen Gewerbler vergessen, die es besonders hart getroffen hat?

Christoph Roth: Klar, die beiden Berufsgruppen standen im Fokus, weil es jede und jeden betrifft. Aber es gibt eine Vielzahl von Gewerblern, die betroffen sind: Physiotherapeuten, Gartencenter, Autogaragen, Fahrradgeschäfte, Catering- und Eventfirmen...

Ralf Geisser: Ja, das ganze Eventgewerbe wird es noch längere Zeit sehr hart treffen und auch alle Zulieferer für dieses Gewerbe: der Slow-up im Oberthurgau oder bei uns in Arbon das Open-Air Kino und natürlich das Summerdays. Die Zusammenhänge der verschiedenen Branchen kamen medial sicher etwas zu kurz.

Ralf Geisser, Präsident von Gewerbe Thurgau Oberer Bodensee. Bild: Manuel Nagel

Wie nehmen Sie denn die Situation in Arbon wahr, Ralf Geisser?

Ralf Geisser: Als Stadt mit Seeanschluss und einem hohen Tourismus ist es sehr ruhig geworden und unsere Restaurants haben das stark zu spüren bekommen.

Die Gewerbler im Städtli hatten schon vorher zu kämpfen. Wissen Sie von Läden, die es nun wegen der Coronakrise bereits gelupft hat oder wohl nicht überleben werden?

Ralf Geisser: Nein dazu habe ich keine konkreten Informationen.

Christoph Roth, in Amriswil hat sich auf www.ig-amriswil-online.ch das Gewerbe zusammengeschlossen und die jeweiligen Angebote koordiniert angeboten. Die Plattform wurde privat lanciert und von der Stadt unterstützt. Wurde da der Gewerbeverein miteinbezogen?

Christoph Roth: Ich wurde von der Stadt informiert. Wir haben unsere Adressdatei zur Verfügung gestellt. Jede Initiative ist begrüssenswert.

Gibt es solche konzentrierten Plattformen für das Gewerbe auch in Arbon und in Romanshorn?

Ralf Geisser: Wir vom Gewerbeverein haben unsere Website zur Verfügung gestellt, damit die Vereinsmitglieder ihre speziellen Angebote dort präsentieren können.

Roland Schneeberger: In Romanshorn gab es das nicht in dieser Form wie in Amriswil. Das ist für mich ein Tropfen auf den heissen Stein und nicht nachhaltig.

Roland Schneeberger, Christoph Roth und Ralf Geisser hoffen auf die Solidarität der Kunden, dass diese weiterhin regional und lokal einkaufen und konsumieren. Bild: Manuel Nagel

Aber genau diese Hoffnung hat Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo, dass solche Plattformen nachhaltig seien und die Wertschöpfung auch nach der Krise im jeweiligen Ort bleiben könnte. Sind Sie da pessimistischer, dass die Konsumenten wieder in den alten Trott verfallen werden?

Roland Schneeberger: Wenn der Mensch etwas sehr gut kann, dann ist es vergessen. Ich hoffe sehr, der Konsument hat etwas aus der letzten Zeit gelernt und kauft auch weiterhin lokal ein.

Christoph Roth: Ob die Plattform in Amriswil nachhaltig ist, wird sich zeigen. Man darf aber nichts unversucht lassen, damit die Konsumenten in Zukunft vermehrt lokal einkaufen.

Wie nahmen Sie die Unterstützung durch ihre jeweilige Stadt wahr? Konnte diese dem lokalen Gewerbe überhaupt unter die Arme greifen?

Christoph Roth: Stadtpräsident Gabriel Macedo hat am 19. März mit der Wirtschaftskommission verschiedene Massnahmen diskutiert. Ich war schon damals der Meinung, dass die Stadt in erster Line als Plattform für den Austausch der Informationen und Bündelung der verschiedenen Initiativen da sein sollte. Finanzielle Unterstützung der Betriebe wurde ja rasch durch Bund und Kanton bewerkstelligt.

Roland Schneeberger: Ich hatte mehrmals Kontakt mit der Stadt Romanshorn. Sie publizierte zentral auf der Website alle Projekte und Angebote, die zur Verfügung standen, und hat versucht zu helfen, wo sie kann. Es ist aber nicht Aufgabe der Stadt, Unternehmen zu helfen.

Welche Hilfe von der Gemeinde wäre denn wichtig fürs Gewerbe?

Roland Schneeberger: Es gibt in meinen Augen nur etwas, was wirklich wichtig ist: Standortmarketing.

Ralf Geisser: Zudem sollten Gemeinden und die öffentliche Hand ihre geplanten Investitionen jetzt forcieren und sofort ausführen.

Christoph Roth: Das sehe ich auch so. Investitionen, die die Städte und Gemeinden ohnehin tätigen wollten, sollten nun rasch ausgelöst werden.

Christoph Roth, Präsident des Gewerbevereins Amriswil. Bild: Manuel Nagel

Die Oberthurgauer Stadtpräsidenten treffen sich regelmässig. Wie funktioniert der Austausch bei euch drei Gewerbepräsidenten?

Ralf Geisser: Wir stehen miteinander oft per Telefon in Kontakt.

Roland Schneeberger: Wir sehen uns aber auch regelmässig und tauschen uns bei Projekten und gemeinsamen Themen untereinander aus.

Christoph Roth: Mit dem Gewerbeverein Romanshorn pflegen wir einen sehr regen Austausch. Ich freue mich in Zukunft auch auf einen vermehrten Kontakt mit dem Gewerbe Thurgau Oberer Bodensee. Immerhin repräsentieren unsere drei Gewerbevereine gegen 600 Mitglieder in der Region Oberthurgau.

Einerseits sitzt man im selben Boot, aber stehen die drei Städte nicht auch in Konkurrenz zueinander im Kampf um Konsumenten?

Roland Schneeberger: Ja, das ist natürlich so. Das bringt aber auch Innovation und Vielfalt zum Vorschein.

Ralf Geisser: Ich denke weniger, dass es eine grosse Konkurrenz ist. Arbon und Romanshorn ziehen die Leute an den See. Da hat jeder sein Einzugsgebiet.

Christoph Roth: Alle drei Städte haben etwas zu bieten. Es geht in erster Linie darum, dass wir die Wertschöpfung im Thurgau behalten können.

Christoph Roth, Ralf Geisser und Roland Schneeberger wünschen sich diesen Sommer viele Schweizer Touristen im Oberthurgau. Bild: Manuel Nagel

Im Gegensatz zu Amriswil spielt der Tourismus in Arbon und Romanshorn eine wichtigere Rolle. Ist Ihr Tourismusgewerbe vorbereitet, wenn nun diesen Sommer und Herbst vermehrt Schweizer am Bodensee Ferien machen wollen, weil sie nicht ins Ausland können?

Roland Schneeberger: Ja, da bin ich mir sicher. Ich hoffe, wir werden überflutet von Touristen, die unsere tolle Region besuchen. Jetzt muss nur das Wetter noch mitspielen.

Ralf Geisser: Es wäre sicher sinnvoll, wenn sich die Gastronomen und Hoteliers auf einen Ansturm vorbereiten.

Christoph Roth, kann in so einer Krise selbst die Amriswiler Hotellerie von der Seenähe profitieren, sollte es in den anderen beiden Städten keinen Platz mehr haben?

Christoph Roth: Es wäre schön, könnte die gesamte Bodenseeregion von mehr Inlandtourismus profitieren.

Amriswil hat keinen See zu bieten und hat deshalb versucht, sich als Einkaufszentrum in der Region zu positionieren mit der Konzentration der Discounter im Schrofen und den beiden Einkaufszentren an der Kirchstrasse. Spüren das die Arboner und Romanshorner Gewerbler?

Ralf Geisser: In Arbon nicht speziell, da wir ebenfalls sechs Discounter haben.

Roland Schneeberger: In Romanshorn spürt man das sehr. Das ist für unsere Detaillisten ein grosses Problem. Schlimmer ist aber Konstanz. Die Wertschöpfung bleibt da nicht mal im eigenen Land.

Roland Schneeberger, Präsident des Gewerbevereins Romanshorn. Bild: Manuel Nagel

Was braucht es in Romanshorn, damit die Bevölkerung wieder vermehrt lokal einkauft und das Ladensterben im Zentrum eingedämmt werden kann?

Roland Schneeberger: Es braucht attraktive Einkaufsmöglichkeiten und ein breiteres Angebot. Wenn ich meinen Wocheneinkauf nicht vollständig im Ort bekomme, dann funktioniert das nicht.

Wie haben Sie die Solidarität der Konsumenten mit dem Gewerbe in den jeweiligen Städten erlebt?

Roland Schneeberger: Das ist das einzig Positive an dieser Krise. Man war wieder füreinander da. Herzlichen Dank!

Ralf Geisser: Teilweise reagierten die Kunden sehr dankbar auf die neuen Angebote der Gewerbler wie etwa Lieferdienste, Abholungsmöglichkeiten oder andere flexible und innovative Ideen.

Christoph Roth: Die Solidarität der Konsumenten wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Sie ist entscheidend, es steht viel auf dem Spiel. Wir riskieren ein Laden-, Beizen- und Gewerbesterben.

Das Gewerbe öffnet wieder. Das ist aber mit einschneidenden Massnahmen verbunden, die ebenfalls Kosten verursachen. Zahlt sich dieser Aufwand überhaupt aus?

Ralf Geisser: Das werden wir sehen. Allerdings ist es wichtig, dass sich das Gewerbe auf diese Chance einlässt.

Roland Schneeberger: Es ist sehr branchenabhängig und wird wohl eine grosse Herausforderung werden.

Christoph Roth: Wir müssen diesen Aufwand auf uns nehmen. Die Welt nach Corona wird eine andere sein.

Roland Schneeberger, Sie sind Inhaber einer Treuhand- und Immobilienfirma. Bereiche, die in Coronazeiten viel zu reden geben. Wie sieht es diesbezüglich in der Region Oberthurgau aus?

Roland Schneeberger: Als Berater waren wir sehr gefordert. Für 95 Prozent der Unternehmen war das Neuland. Auch der Immobilienmarkt wird derzeit auf die Probe gestellt. Die Nachfrage bei Mietwohnungen ist etwas zurückgegangen. Der Verkäufermarkt bleibt interessant. Wohneigentum ist immer noch begehrt. Das ändert sich aufgrund der tiefen Zinsen auch mittelfristig nicht.

Christoph Roth, Sie führen ein Sanitärunternehmen, Ralf Geisser eine Firma für Holzbauten. Wie kamen die Handwerker im Oberthurgau bisher durch die Krise?

Ralf Geisser: Bis heute ist die Arbeitslage mehrheitlich stabil. Allerdings gibt es in einigen Sparten auch Zurückhaltung oder Ängste neu zu investieren.

Christoph Roth: Kleinere Umbauten oder Servicearbeiten, die im bewohnten Bereich stattfinden sollten, wurden aus verständlichen Gründen verschoben. Wir kehren jetzt aber allmählich zum Normalzustand zurück. Bei vielen Gewerbebetrieben wurden Überstunden kompensiert, ohne dass das Instrument der Kurzarbeit zur Anwendung kam. Wir können einfach nur froh sein, dass die Baustellen nicht geschlossen wurden. Der Schaden wäre immens gewesen.