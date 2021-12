Mosaik der Klänge: Trio Pegasus spielte in Berg und Kreuzlingen

Trio Pegasus Ein Mosaik der Klänge in Berg und Kreuzlingen Am Samstag gastierte das Trio Pegasus in der evangelischen Kirche in Berg, am Sonntag in Kreuzlingen. Mit Hackbrett, Akkordeon, Orgel und Geige versüssten die drei Musiker dem Publikum den Tag. Monika Wick 05.12.2021, 16.45 Uhr

Karin Keiser-Mazenauer, Paolo D'Angelo und Emanuel Krucker konzertieren in der evangelischen Kirche in Berg. Bild: Monika Wick

Man nehme ein paar Instrumente, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, und vermische sie mit Kompositionen aus unterschiedlichsten Musik- und Stilrichtungen. Was dabei herauskommt, können Besucher des Konzerts des Trios Pegasus erleben.

Die drei begnadeten Musiker Karin Keiser-Mazenauer, Paolo D’Angelo und Emanuel Krucker erfüllen die evangelische Kirche in Berg mit Klängen, die sie Geige, Orgel, Akkordeon und Hackbrett entlocken. Das Repertoire des Trios Pegasus reicht von urchigen volkstümlichen Liedern über feurige südamerikanische Klänge bis hin zu «The Fallen Land», das Minami Kiyota für ein Videogame komponiert hat. So unterschiedlich alle Komponenten sind, so gut fügen sie sich schlussendlich zu einem Mosaik zusammen, dem Titel, den das Trio für das Konzert gewählt hat.

Eigenkompositionen vom Hackbrettspieler

Im ersten Teil begleitet Paulo D’Angelo Geigerin Karin Keiser-Mazenauer und Hackbrettspieler Emanuel Krucker mit der Orgel. Zu sehen, wie schnell sich die Hände und Füsse der Musiker über die Tastatur, Pedale oder Saiten bewegen, ist beeindruckend. Trotzdem sitzt jeder Ton da, wo er sein soll. Neben Werken von Georg Friedrich Händel oder Astor Piazzolla spielt das Trio Pegasus auch Eigenkompositionen von Emanuel Krucker.

Er erzählt jeweils, woher die Inspirationen für seine Stücke stammen. So überträgt sich das Heimweh, das ihn während seines Studiums plagte, die Freude, die er während seiner Ferien am Seealpsee oder in Irland spürte, oder der Nervenkitzel einer rasanten Schlittenfahrt auf das Publikum. Dem Publikum gefällt das Gehörte und verdankt jedes Lied mit tosendem Applaus. Auch zum Schluss ist es noch nicht bereit, das Trio Pegasus ziehen zu lassen, und fordert eine Zugabe, die es mit dem Toggenburger Gigemärschli erhält.