Vier Betriebe im Blick Einheimisches aus dem Oberthurgau: Das Gemüse- und Beerenparadies aus der Vogelperspektive Im Oberthurgau gibt es mehrere Grossproduzenten, die einheimische Lebensmittel in die Läden bringen. Ein Überblick aus der Vogelperspektive. Manuel Nagel 16.05.2021, 17.00 Uhr

Wer entlang der Kantonsstrasse von Amriswil nach Arbon fährt, kann die Dimensionen nur erahnen: Der «Sunnehof» in Steinebrunn ist einer der grössten Produzenten für einheimische Lebensmittel im Oberthurgau. Bild: Manuel Nagel

In den Läden sind wieder einheimische Beeren, Salate und Gemüse erhältlich. Möglich machen das unter anderem Gewächshäuser, welche das Wachstum der Lebensmittel unterstützen. Gemäss Bundesamt für Statistik gab es im Jahr 2019 im Kanton Thurgau 78 Hektaren von «Kulturen in geschütztem Anbau». Das entspricht einer Zunahme von rund 1,5 Prozent innerhalb eines Jahres. Betrachtet man die Entwicklung seit der Jahrtausendwende, so verzeichnet man in diesen 20 Jahren gar eine Zunahme um mehr als 125 Prozent.