Salmsacher Pfarrhaus soll einen öffentlichen Spielplatz erhalten

Treffpunkt Wie die evangelische Kirchgemeinde das Pfarrhaus in Salmsach zu einem Begegnungsort für die gesamte Bevölkerung machen will Die Behörde plant eine umfassende Sanierung des Gebäudes und möchte im Garten einen öffentlichen Spielplatz eröffnen. Die politische Gemeinde nimmt die Pläne erfreut zur Kenntnis und lässt sich nicht lumpen. Markus Schoch 14.12.2021, 04.10 Uhr

Spannen zusammen: Gemeindepräsident Martin Haas, Manuela Wüst vom Gemeinnützigen Frauenverein, Conny David vom Verein Kinder & Jugend und Jeannette Tobler von der Evangelischen Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach. Bild: Markus Schoch

In Salmsach steht zwar eine Kirche. Gottesdienste werden darin aber nur zweimal im Monat gefeiert. Und das Pfarrhaus daneben ist längst kein Pfarrhaus mehr. Die Evangelische Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach hat die Wohnung fremdvermietet. Sie nutzt nur das Erdgeschoss selber, wo es eine kleine Gemeindestube mit Küche für Apéros und anderes mehr gibt. Die Räumlichkeiten stehen auch Vereinen für Sitzungen, Kurse oder Anlässe wie der Samichlausfeier oder den Frauen- und Seniorenzmorge offen. Viel Betrieb ist allerdings nicht.

Das soll sich ändern. Die Kirchgemeinde möchte die Liegenschaft zu einem Begegnungsort für die gesamte Bevölkerung machen. «Wir wollen Raum geben für Treffen», sagt Kirchgemeindepräsidentin Jeannette Tobler. Und dieser Raum umfasst auch den Garten, wo es einen Spielplatz geben soll, der allen offensteht. Ein konkretes Projekt gibt es allerdings noch nicht. «Wir stehen erst am Anfang», sagt Tobler. Pflanzplaner Marcel Metzger aus Romanshorn habe den Auftrag, einen Vorschlag zur Gestaltung des Umschwungs mit einem privaten und einem öffentlich zugänglichen Bereich auszuarbeiten.

Für Conny David vom Verein Kinder & Jugend ist die Ankündigung von Tobler eine äusserst erfreuliche Nachricht. In Salmsach gebe es heute nur zwei Spielplätze, einen in der Bucht und einen anderen bei der Schule, beide seien aber aus verschiedenen Gründen wenig attraktiv für junge Familien. Viele Eltern würden mit ihren Kindern deshalb nach Romanshorn gehen, wo das Angebot besser sei, sagt Manuela Wüst vom Frauenverein.

«Es wäre natürlich wunderbar, wenn sie künftig in Salmsach etwas Vergleichbares an zentraler Lage finden würden.»

David sieht es genau gleich: «Wir haben Nachholbedarf.»

Gemeinde würde sich finanziell beteiligen

Auch Gemeindepräsident Martin Haas begrüsst die Pläne. «Wir tragen uns im Gemeinderat schon lange mit der Idee, einen neuen Spielplatz zu eröffnen.» Dass der Garten des ehemaligen Pfarrhauses dafür in Frage kommen könnte, habe er aber nicht in den kühnsten Träumen gedacht. «Der Standort ist ideal gelegen.» Die Gemeinde werde sich sicher an der Investition beteiligen. «Den genauen Kostenteiler müssten wir noch aushandeln.» Im Finanzplan ist bereits Geld für den Bau eines Spielplatzes eingestellt, und zwar 150'000 Franken, die 2023 fällig werden sollen. Möglicherweise reicht dieser Betrag aber nicht. Denn die Gemeinde ist auch noch mit einem privaten Grundeigentümer im Gespräch, der allenfalls Land für einen Spielplatz zur Verfügung stellt. «Vielleicht geht auch dort eine Türe auf», sagt Haas.

Auf die Idee mit dem Spielplatz ist die Kirchenvorsteherschaft gekommen, weil sie das ehemalige Pfarrhaus sanieren will und sich dabei die Frage gestellt hat, wie sie die Liegenschaft künftig besser nutzen kann. Tobler sagt:

«Uns war klar, dass wir grosszügig denken und uns öffnen sollten.»

Es gehe darum, den Standort in Salmsach zu stärken. «Wir stehen finanziell gut da und können es uns leisten, Geld in die Hand zu nehmen für dieses Projekt.»

Ein Ausbau des Dachgeschosses steht zur Debatte

Teuer wird vor allem die geplante Renovation des denkmalgeschützten Gebäudes. Wie teuer, hängt davon ab, für welche Variante sich die Kirchbürger an der Urne im Mai entscheiden werden. Die Behörde legt zwei vor: eine mit Ausbau des Dachgeschosses und eine ohne. Über die Kosten lasse sich noch nichts sagen, so Tobler. In beiden Fällen werde jedenfalls keine Steuerfusserhöhung nötig sein, betont Tobler. Probleme mit der Denkmalpflege sind nicht absehbar. «Sie begrüsst die Pläne.»

In der Gemeindestube im Erdgeschoss wäre für Tobler gut ein kleines Café vorstellbar, das freiwillige Helfer betreiben. «Das ist aber eine Vision.» Manuela Wüst und der Frauenverein können dieser Idee viel abgewinnen und wären allenfalls auch bereit, so weit als möglich Personal zu stellen. «Wir warten seit langem auf einen zentralen Treffpunkt in der Gemeinde», sagt Wüst.

Die Kirchenvorsteherschaft informiert die Kirchbürger an der Budgetgemeinde vom 13. Januar über die Pläne.

Begegnungsplatz Es gibt bereits einen in der Bucht Salmsach hat bereits seit zwei Jahren einen Begegnungsplatz unter freiem Himmel mit Brunnen und Steinquadern als Sitzgelegenheit in der Bucht. Er ist ein Geschenk des Wasser- und Elektrizitätswerkes Romanshorn, das zu seinem 150-Jahr-Jubiläum spezielle Projekte in den Vertragsgemeinden finanzierte. Der Ort sei zwar sehr schön, «aber nicht so zentral gelegen», sagt Gemeindepräsident Martin Haas. «Ein Treffpunkt mitten im Ort inklusive Raum mit Infrastruktur hat eine andere Qualität.» (mso)