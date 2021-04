Transfer HC Thurgau setzt auf «Thurgauness»: Zwei Einheimische für die Defensive Kevin Kühni bleibt nicht der einzige Neuzuzug des HC Thurgau. Kommende Saison kommen beim Swiss-League-Klub aus Weinfelden vermehrt Spieler zum Einsatz, die ihre Wurzeln im Kanton haben. Zwei stehen angeblich schon fest. Auch im Betreuerstab gibt es Veränderungen. Matthias Hafen 05.04.2021, 17.30 Uhr

Setzte die Eishockey-Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren auf «Swissness», hält beim HC Thurgau nun die «Thurgauness» Einzug. Zu den Neuverpflichtungen für die Saison 2021/22 gehören angeblich gleich zwei Einheimische, beide für die Defensive. Als zweiten Zuzug nach Kevin Kühni dürfte der HCT nächstens Marco Forrer bekanntgeben. Der 24-jährige Steckborner stösst von der EVZ Academy zum Ligakonkurrenten aus Weinfelden. Vor dieser Saison in Zug hatte Forrer vier Saisons in der NLA beim HC Davos und Fribourg-Gottéron absolviert – und während der Zeit in Davos auch 22 Spiele beim HC Thurgau ausgeholfen. Mitte Februar hatte Marco Forrer in der «Zuger Zeitung» angekündigt, sich nach Alternativen umzusehen, weil die Zukunft der EVZ Academy damals in der Schwebe hing. Mittlerweile steht fest, dass das Farmteam vom EV Zug nach der Saison 2021/22 vom Spielbetrieb zurückgezogen wird.

Grundsätzliches Interesse bekundet der HC Thurgau auch an Marcos jüngerem Bruder Sandro Forrer, dessen Vertrag beim NLA-Partnerteam Rapperswil-Jona ausläuft. Ein Transfer des 23-jährigen Stürmers nach Weinfelden dürfte aber alleine schon wegen der hohen, zu entrichtenden Ausbildungsentschädigung schwierig werden.

HC Thurgau rüstet sich für eine Zeit ohne Brennan

Weiter sollen sich der HC Thurgau und der EHC Basel über einen definitiven Transfer von Silvio Schmutz einig geworden sein. Der 24-jährige Verteidiger aus Weinfelden, der für die kommende Saison in Basel noch einen Vertrag besitzt, spielte in diesem Winter bereits leihweise für Thurgau. Dies, weil in der MySports League der Spielbetrieb coronabedingt ruhte. Dem Vernehmen nach zieht es Silvio Schmutz aus familiären Gründen zurück in den Thurgau. Silvios ältere Brüder Flavio und Reto stehen kommende Saison weiter bei Langnau in der National League respektive Ajoie in der Swiss League unter Vertrag.

Den beidseits unrühmlichen Abgang von Florian Schmuckli miteingerechnet hat Thurgau für 2021/22 damit sieben Verteidiger unter Vertrag. Das muss noch nichts bedeuten betreffend der Zukunft von T.J. Brennan, doch rüstet sich der HCT für den Fall, dass er den amerikanischen Verteidiger und Ex-NHL-Profi nicht halten kann. Die ganz grossen Baustellen sind damit noch nicht beseitigt. Die Suche nach einem Goalie und nach einem Goalgetter geht weiter.

Goalietrainer Bertsche zu Kloten, Materialchef Vogt in die National League

Auch abseits des Eises kommt es beim HC Thurgau zu grossen Veränderungen. Wie der Swiss-League-Klub vor Ostern bekanntgab, wechselt Goalietrainer Tim Bertsche zum Ligakonkurrenten EHC Kloten. Dort wird der 22-jährige Schaffhauser wie schon die vergangenen zwei Jahre beim HCT die Torhüter trainieren und als Videocoach amten. Um Bertsche möglichst adäquat zu ersetzen, verpflichtete der HC Thurgau einen ausländischen Profi. Der 31-jährige Schwede Karl Malmquist stösst per 1. August zu den Ostschweizern. Malmquist war seit seinem Karriereende 2017 bei Östersund in der dritthöchsten schwedischen Liga als Torhütertrainer tätig. Selber spielte er vorwiegend in Schwedens dritter und vierter Liga, von 2014 bis 2016 auch zwei Jahre in Frankreichs dritthöchster Spielklasse. Malmquist soll – wie sein Vorgänger Bertsche – auch die Torhüter der Nachwuchsorganisation HCT Young Lions weiterentwickeln.

Weiter muss sich der HCT nach einem neuen Materialchef umsehen. Andi Vogt, seit 2018 in dieser Funktion beim Swiss-League-Klub tätig, wechselt per 2021/22 zu Rapperswil-Jona in die National League. Sowohl Vogt wie auch Bertsche erhielten aufgrund ihrer guten Arbeit für Thurgau eine Chance, die sie nicht ausschlagen wollten.

Verstärkung gibt es für den HCT auf der Geschäftsstelle. Mit Urban Leimbacher wurde nebst dem bisherigen Thomas Imhof per Oktober 2021 ein zweiter Geschäftsführer verpflichtet. Der 39-jährige, ehemalige NLA-Goalie Leimbacher war die vergangenen zwei Saisons bei Ligakonkurrent Winterthur Geschäftsführer. Zuvor amtete er unter anderem als Eishockey-Experte beim TV-Sender MySports.