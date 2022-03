alles muss raus bei Drachenburg & Waaghaus Gottlieben

Traditionshäuser Grosser Räumungsverkauf bei«Drachenburg & Waaghaus» in Gottlieben Der Start für die Umbau- und Renovationsarbeiten der beiden Traditionshäuser steht vor der Tür. Am Wochenende werden nun Geschirr, Gläser, Bettwäsche und vieles mehr zu Liquidationspreisen verkauft. Martin Bächer 30.03.2022, 16.27 Uhr

In den verschiedenen Räumen im «Waaghaus» fein säuberlich geordnet warten Gläser, Geschirr, Textilien und vieles mehr auf den grossen Räumungsverkauf. Bild: PD

Im Hinblick auf die umfassenden Umbau- und Renovationsarbeiten in den Häusern des traditionsreichen Unternehmens Drachenburg & Waaghaus in Gottlieben wird am Wochenende vom 1. bis 3. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr, ein grosser Räumungsverkauf durchgeführt. Zu finden ist dort alles, was es zum Betrieb eines Hotel- und Gastrobetriebes braucht: von Geschirr und Gläsern über Bett- und Tischwäsche bis zu Möbelstücken und Einrichtungsgegenständen – und das alles zu Liquidationspreisen.