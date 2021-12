Tradition Proben für das Weinfelder Bochselnacht-Theater laufen auf Hochtouren – Absage ist aber noch immer möglich Die Schülerinnen und Schüler der dritten Sekundarstufe des Thomas-Bornhauser-Schulhauses stecken in den letzten Vorbereitungen der alljährlichen Tradition. Johanna Lichtensteiger 10.12.2021, 09.30 Uhr

Die Schülerinnen bauen die Kulissen für das Theater. Bild: Ralph Ribi

Dieses engagierte Treiben kennen die Sekundarschulen von Weinfelden nur zu gut; jährlich bereiten sich die Schülerinnen und Schüler der dritten Sekundarstufe auf das Bochselnachttheater Mitte Dezember vor. Vergangenes Jahr erfolgten die Vorbereitungen ebenfalls, die Aufführung jedoch fiel ins Wasser.

Schülerin Eden Keller arbeitet im Ressort Werbung und Video mit. Bild: Ralph Ribi

«Alle waren sehr enttäuscht und traurig», weiss Eden Keller, die Schülerin ist in dem diesjährigen Projekt im Thomas-Bornhauser-Schulhaus beteiligt, die ersten Arbeiten starteten bereits nach den Sommerferien.

«Unser Lehrerkollege Philipp Krucker wählte das Stück ‹Kalle Blomquist, Eva-Lotta und Rasmus› von Astrid Lindgren aus», sagt die Lehrerin Nadja Köchli.

Nadja Köchli ist Klassenlehrerin in Weinfelden. Bild: Ralph Ribi

Dafür sei Krucker in die Rolle des Regisseurs geschlüpft und habe das Kinderbuch in ein Theaterstück selbst umgeschrieben und an die Weinfelder Jugendlichen angepasst. «Dies auch, da bei uns nur zwei Knaben mitspielen.» Insgesamt seien rund 90 Schülerinnen und Schüler von neun Ressorts involviert.

Nicht alle sind bereit für den Auftritt

Noch ist es ein Wettlauf gegen die Zeit, welcher sich in der Turnhalle abspielt, denn das Bühnenbild ist nicht fertig. Am Boden verstreut arbeiten zahlreiche Jugendliche daran, die Kulissen mit grünen Blättern und bunten Blumen zu schmücken. Auch auf der Bühne wird eifrig am drehbaren Bühnenbild gearbeitet und das Schwedenhaus um seine rote Farbe ergänzt. Köchli sagt:

«Anfangs waren es nur ein paar Holzbrettchen, nun können wir je nach Szene ein anderes Zimmer benutzen. Es ist beeindruckend, was die Jugendlichen geschafft haben.»

Regisseur Philipp Krucker gibt den Schauspielerinnen Anweisungen. Bild: Ralph Ribi

Auch von der Seite der Lehrpersonen sei viel Energie und Herzblut in das Theater geflossen, sagt die Lehrerin, so habe man an manchen Sonntagen in der Turnhalle vorgearbeitet und vorbereitet, damit die Arbeiten am nächsten Tag gleich wieder weitergehen können. Köchli sagt:

«Wir helfen alle mit, wo es uns braucht, deshalb sind hier jetzt auch so viele der Schauspielgruppe am Aushelfen.»

Und tatsächlich gibt es in der Halle so gut wie keine untätigen Statistinnen oder Statisten. Doch natürlich fehlt, wie bei jedem Schulprojekt, auch hier das Rumblödel nicht und ein Schraubenzieher flitzt über den Boden. Nach einer kurzen Zurechtweisung setzen sich aber auch diese Knaben wieder ans Werk, um die Kulissen rechtzeitig zu Ende zu bringen.

Mit dem Handy werden die Bildausschnitte für die Stop-Motion-Szenen aufgenommen, da Szenen mit Auto oder Motorrad nicht auf der Bühne gespielt werden können. Bild: Ralph Ribi Die Lehrerin hält ein Kostüm einer Polizistin. Bild: Ralph Ribi Philipp Krucker gibt Regieanweisungen an die Schauspielerinnen. Bild: Ralph Ribi Die Polizistinnen umzingeln die Entführerin. Bild: Ralph Ribi Diese Kulisse steht auf Rollen und kann für die Szenen entsprechend gedreht werden. Bild: Ralph Ribi Das Häuschen auf der Bühne wird durch die rote Farbe zum Schwedenhaus. Bild: Ralph Ribi Diese Wände werden in verschiedenen Szenen als Hintergrund dienen. Bild: Ralph Ribi Im Ressort Make-up werden Jugendliche zu alten Menschen geschminkt. Bild: Ralph Ribi

Entspannter klingt es in den anderen Ressorts: die Töne von ABBAs «Gimme! Gimme! Gimme!» hallen durch den Musikraum – die Band übt die Lieder der schwedischen Band ein, um den einzelnen Szenen dann Stimmung zu verleihen. In einer anderen Ecke üben die Techniker den Umgang mit dem Mischpult. «Von uns aus kann es losgehen», sagt der zuständige Lehrer Samuel Curau. Man müsse nur noch herausfinden, wie lange man jeweils spielen müsse, da man die Dauer der Wechsel noch nicht kenne.

Die letzten Feinschliffe werden im Ressort der Schauspielerinnen ebenfalls vorgenommen. Die Lauflinien der Polizistinnen werden perfektioniert und gewisse Aussagen noch angepasst oder gestrichen. Die Kostüme der Polizistinnen hängen schon fertig im Flur, die passenden Perücken und Einsätze von Make-up werden vom Ressort Maske noch ausgearbeitet, damit man an der Hauptprobe nur noch alles zusammenfügen muss.

Die Drehbühne muss bis Freitag fertig werden, noch arbeiten fleissige Schüler daran. Bild: Ralph Ribi

Noch immer besteht Unsicherheit

So eifrig die letzten Vorbereitungen auch sind, so schwebt doch eine gewisse Unsicherheit in den Rängen der Lehrpersonen. Nadja Köchli sagt: «Es ist eine Herausforderung, das Gefühl auszuhalten, der ganze Plan könne über den Haufen geschmissen werden.»

Laut den momentanen Massnahmen sei eine Aufführung zwar möglich, allerdings können die regelmässigen Pool-Tests noch immer Schauspielerinnen in die Quarantäne verbannen und mangels Ersatzes für eine leere Bühne sorgen. Die Schülerin Eden Keller sagt:

«Falls es nicht stattfinden könnte, wäre es für uns alle eine riesige Enttäuschung, eine Absage so kurzfristig können wir uns gar nicht vorstellen.»

Öffnen wird sich der Vorhang am Mittwoch, 15. Dezember und Donnerstag, 16. Dezember, jeweils um 20 Uhr für die Öffentlichkeit unter Zertifikatspflicht. Schulintern gehen die Vorstellungen bereits seit Freitag, 10. Dezember, über die Bühne.