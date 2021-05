Grünes Licht für grossen Indoor-Freizeitpark in Arbon

Touristische Attraktion In Arbon soll der grösste Indoor-Freizeitpark der Schweiz entstehen: Initianten nehmen die erste grosse Hürde Die Stadt erteilt dem Projekt im Saurer WerkZwei die Baubewilligung. Doch sie ist an diverse Auflagen geknüpft. Es ist deshalb unklar, ob die Pläne je zum Fliegen kommen. Markus Schoch 28.05.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Arbopark soll es eine Kartbahn geben mit elektrisch betriebenen Wagen.

Bild: Silvan Hartmann/ BAD

Es ist eine kurze Meldung, die Grosses für Arbon bedeuten könnte. Die Stadt schreibt in den amtlichen Mitteilungen dieser Woche, dass sie der Arbopark Promotion AG mit Sitz in Winterthur die Bewilligung für den Umbau einer Industriehalle im Saurer WerkZwei zu einem Fun- und Entertainmentcenter erteilt hat. Das Unternehmen will dort an der Textilstrasse 5 neben der Firma Saurer auf einer Fläche von knapp 10'000 Quadratmetern den grössten Indoor-Freizeitpark der Schweiz eröffnen.

Was die Besucher genau geboten bekommen, ist offen. «Wir haben verschiedene Vorabklärungen getroffen. Es ist noch kein verbindlicher Entscheid zum definitiven Angebot gefallen», sagt Arbopark-Verwaltungsratsmitglied Thomas Tetzlaff. Es werde etwa zehn verschiedene Attraktionen geben. Im Baugesuch und in einem Stelleninserat war die Rede von einer E-Gokart-Bahn auf mehreren Etagen, einer Smart-Golfanlage, Sport-und Formel-1-Simulatoren, einem Drifting-Funpark, Cube-Challenges, einem Hochseilpark, Virtual-Reality-Arenen, Lasertag und anderem mehr. Diese Aufzählung dürfe man nicht zum Nennwert nehmen, sagt Tetzlaff. Sie sage lediglich aus, in welche Richtung es gehen könnte.

Alles anzeigen

Zielgruppe des Arboparks sind Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Die Promotoren rechneten im Baugesuch mit durchschnittlich 110 Besuchern pro Tag. Zu Spitzenzeiten könnten es bis zu 400 sein. Wann die Türen aufgehen, ist unklar. «Wir können dazu nichts sagen, da wir es einfach nicht wissen», sagt Tetzlaff.

Betreiber müssen nochmals über die Bücher

Das Problem: Die Stadt hat die Baubewilligung mit diversen Auflagen verknüpft, mit denen die Arbopark AG nicht gerechnet hatte.« Ob wir diese Auflagen sachlich und wirtschaftlich erfüllen können, müssen wir jetzt im Einzelnen prüfen», schreibt Tetzlaff in einer Stellungnahme. Er schätze, dass die entsprechenden Abklärungen mindestens vier bis sechs Wochen dauern werden. Was genau die Stadt von der Arbopark verlangt, liess sich gestern nicht in Erfahrung bringen. Tetzlaff äusserte sich auf Anfrage nicht dazu.

Aussagen zum weiteren Zeitplan sind im Moment nicht möglich.

«Wir kommunizieren die nächsten Schritte erst, wenn die offenen Fragen sauber geklärt sind.»

Stadtpräsident Dominik Diezi würde sich freuen, wenn das Projekt zum Fliegen kommt. «Die Anlage passt gut ins Industrieareal und wäre eine Attraktion.» Der Standort sei gut erschlossen über die Umfahrung (NLK) und liege relativ nahe bei Bus- und Bahnhof. In der Nähe stehen über 200 Parkplätze zur Verfügung.

Stadtpräsident Dominik Diezi.

Bild: Ralph Ribi

Das Freizeitcenter wäre nach Meinung von Diezi auch eine gute Ergänzung zum Historischen Museum des Kantons Thurgau, das wenige Meter entfernt in der ehemaligen Webmaschinenhalle geplant ist. Wer beispielsweise nach Geschichte und Kultur noch Lust auf Vergnügen habe, würde im Arbopark in unmittelbarer Nähe auf seine Kosten kommen. Gerade Familien mit unterschiedlichen Bedürfnissen der einzelnen Mitglieder hätten so unterschiedliche Angebote auf kleinstem Raum zur Verfügung.

Steilpass für den Tourismus in Arbon

Auch Evelyna Jung sieht im Arbopark eine Bereicherung für Arbon. Die Präsidentin von Arbon Tourismus sagt:

«Das Angebot würde Menschen ans Bodenseeufer bringen, die sonst vielleicht nie den Weg zu uns finden würden.»

Zu einem Mehrwert für die Stadt werde der Freizeitpark aber nur, wenn es gelinge, die Besucher auch auf den Rest von Arbon neugierig zu machen. Die geplanten gastronomischen Zwischennutzung am See könnten helfen, die Menschen auf die Quaianlagen und von dort vielleicht auch in die Altstadt zu locken, sagt Jung. Sie stelle immer wieder fest, wie überrascht Fremde darüber seien, wie schön Arbon sei und wie viel es zu bieten habe, wenn sie sich die Zeit nehmen würden, sich umzusehen.